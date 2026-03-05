Lanús 0-3 Boca Juniors: Miguel Merentiel anotó un doblete, sumando gol en su segundo partido consecutivo

Miguel Merentiel entró en racha, al anotar por segundo partido consecutivo, esta vez en la victoria de Boca Juniors, 3-0 sobre Lanús, con la que el Xeneize cortó una sequía de cuatro partidos sin obtener triunfos, por el Torneo Apertura, que incluyen tres empates en La Bombonera.

Claudio Ubeda modificó el plantel tras lo que fue el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, colocando a Leandro Paredes desde el arranque, y al juvenil Tomás Andrada, que había tenido un buen impacto saltando del banco ante elequipo mendozino.

El delantero uruguayo fue quien se robó los focos con su doblete, anotando los últimos dos goles de su equipo que goleó como visitante al reciente campeón de la Recopa Sudamericana. El primero llegó tras un excelente pase filtrado de Lautaro Blanco para el Aranda, que tiró un centro y forzó el error de Nahuel Losada, que dejó la pelota viva en el punto penal y la Bestia empujó de cabeza a arco vacío.

¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.



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El segundo llegó promediando el segundo tiempo, donde recibió un pase bárbaro entre líneas de Paredes que lo dejó cara a cara con Losada. El uruguayo terminó pinchándola ante la salida del arquero, con una exquisita definición para redondear la goleada.

GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



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Todo fue alegría para Boca que había abierto la cuenta a los 15' con el primer gol de Santiago Ascasibar desde su llegada, capturando de volea una segunda pelota, que rebotó en José Canale descolocando al arquero granate.

¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...



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De esta manera el Xeneize, que había dejado dudas en el arranque del año, consiguió su primera goleada en el campeonato, y se metió en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Además, Merentiel se convirtió en el goleador del equipo en el año, superando a Adam Bareiro, que lleva dos.

Los números de Miguel Merentiel.

Boca tendrá como horizonte más cercano un clásico ante San Lorenzo, con quien comparte la sexta ubicación de su zona, con 12 puntos.

El uruguayo Gonzalo Pérez estuvo en el banco de suplentes de Lanús, mientras que Edinson Cavani vio el partido desde el palco.