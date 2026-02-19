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El País Ovación Fútbol

Con Cavani y Merentiel en el plantel, Boca Juniors abrochó la llegada de un delantero ex-River y San Lorenzo

Los dirigidos por Claudio Úbeda, que este viernes reciben a Racing en La Bombonera, suman jerarquía a su plantel luego de sufrir la baja de Milton Giménez por un tiempo estimado de dos meses.

El País
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19/02/2026, 11:16
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Adam Bareiro durante su etapa como futbolista de River Plate.
Adam Bareiro durante su etapa como futbolista de River Plate.
Foto: AFP.

Adam Bareiro será la nueva incorporación de Boca Juniors en la ofensiva luego de que el Xeneize acordara la compra de la totalidad de su ficha por un monto que oscila en los U$S3.500.000, de acuerdo a lo que informan medios argentinos.
La mitad de su ficha correspondía al Fortaleza de Brasil, donde jugaba hasta hace unas horas, y el porcentaje restante todavía era de River Plate, donde el atacante paraguayo tuvo un pasaje entre julio del 2024 y enero del 2025.

Su arribo se produce luego de la lesión de Milton Giménez, el atacante de 29 años que debió someterse a una cirugía a causa de una pubalgia. El plazo estimado para su vuelta a las canchas es de dos meses.

Y, si bien el mercado ya estaba cerrado en Argentina, el reglamento le permitía incorporar hasta este viernes 20 de febrero para suplir esa baja. Y terminó abrochando la incorporación tan solo unas horas antes de la fecha límite, considerando los idas y vueltas que tuvo con Fortaleza en la negociación.

En el fútbol argentino Bareiro también supo representar a San Lorenzo, donde aportó 40 goles y seis asistencias en 120 partidos y se convirtió en capitán.

Adam Bareiro durante su pasaje por San Lorenzo, donde fue capitán.
Adam Bareiro durante su pasaje por San Lorenzo, donde fue capitán.
Foto: adambareiro en Instagram.

De esta manera, Edinson Cavani, quien viene de retornar a las canchas tras dos meses y medio de recuperación, tendrá competencia por el puesto, al igual que su compatriota Miguel Merentiel, otro de los referentes del plantel.

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