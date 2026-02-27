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El País Ovación Fútbol

Cavani, otra vez en duda: tras su regreso entre silbidos se resintió de su lesión y no estaría en Boca-Gimnasia

El Matador no será de la partida de este sábado cuando el Xeneize reciba la fecha ocho del Apertura en su casa. En su lugar irá el nuevo delantero, que comenzó su etapa con un doblete.

El País
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27/02/2026, 09:32
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Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors en La b
Edinson Cavani durante un entrenamiento de Boca Juniors en La Bombonera.
Foto: CABJ

Tras clasificar en Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy, Boca Juniors se enfoca en el Torneo Apertura. Este sábado, desde las 17:45 horas, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha en una Bombonera ansiosa de resultados.

De cara a este encuentro, Claudio Úbeda no podrá contar con Edinson Cavani, quien pese a sumar minutos en dos partidos (Platense y Vélez) tras 77 días sin jugar, no estará a la orden. Según medios argentinos, el Matador se resintió de sus molestias lumbares por lo que volverá a perderse un partido con el Xeneize.

Todo indica que en este contexto, el entrenador se decantará por colocar de 9 a Adam Bareiro, que se estrenó en Boca con un doblete en Salta, acompañado de Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Cavani había vuelto a la titularidad ante Vélez, día en el que el equipo que volvió a decepcionar, al igual que en el pasado empate 0-0 ante Platense. Ese día la Bombonera que empezó a perder la paciencia. En este juego, Cavani tuvo un partido aparte. El uruguayo que había estado en el ojo de la tormenta por una pasiva entrada en calor con una heladerita en el último partido, empezó a despertar murmullos cuando frenó un contraataque y dio un mal pase.

Pero la furia la desató el hincha al minuto 79', cuando el uruguayo salió reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre, con una ensordecedora silbatina.

El Matador, volvió a ser titular, habiendo jugado la última vez en esta condición, el 14 de septiembre de 2025, cuando Boca igualó ante Rosario Central como visitante. Ese mismo día, el uruguayo se pronunció en sus historias de Instagram con un mensaje: "Cuando las cosas no salen es cuando mas hay que seguir... VAMO BOCA".

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