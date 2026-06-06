“La selección de los valientes”: un libro que cuenta la historia de futbolístas rebeldes que desafiaron el sistema

"Me puse en la piel de un entrenador para armar una lista de 26 futbolistas que se la jugaron por un ideal, que pusieron en riesgo su carrera para transformar una realidad”. Las palabras le pertenecen al periodista argentino Lucas Zalduendo, de 37 años, autor de “La selección de los valientes”, el flamante libro de la Editorial Tajante.

Zalduendo dirige desde 2015 el proyecto “Fútbol y Política”, cimiento sobre el que se ha parado para crear el podcast “Fútbol rebelde” y, también, para publicar esta obra. Lucas es una persona que “intenta ver el mundo a través del fútbol”.

De esta manera, en “La selección de los valientes” hay reseñas de 26 futbolistas que abofetearon el viejo dogma que no admite que se mezcle el fútbol con la política.

A través de sus páginas se encontrarán varias historias y entre ellas las de los uruguayos Obdulio Varela -encabezando la histórica huelga del 48- o incluso al maestro Óscar Washington Tabárez, en este caso levantando la bandera de las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Entre tantos, el escritor elige destacar a tres. “Al Diego”, así, a secas. “Siempre estuvo contra el poder, creó un sindicato luchando contra la FIFA”. Por otra parte, subraya a “Sócrates y su democracia corinthiana que generó un movimiento de transformación en épocas muy oscuras” y, de la mano, al chileno Carlos Caszely, un opositor al gobierno de Augusto Pinochet.

A todos los define como “íconos de la valentía y la rebeldía”. El libro será presentado en esta jornada en el Bar Marbella de Montevideo, con la moderación del comunicador Maximiliano Guerra, la presencia del propio autor y también el ilustrador de la obra, Manuel Portas, más conocido como Tacho Verde.

La selección de los valientes

El recorrido abarca distintas épocas y países, pero mantiene un hilo conductor: jugadores que decidieron involucrarse en los debates de su tiempo y asumir las consecuencias de hacerlo.

Entre huelgas, dictaduras y reclamos por los derechos humanos, el libro propone una mirada diferente sobre figuras que trascendieron más allá de solo el resultado de los partidos.