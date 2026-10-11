La frase del final que pinta el partido de Peñarol, los errores que se repiten y la chance que dejó pasar

"Metela al área, estamos buscando un centro y tiramos un pase”, se escuchó en uno de los micrófonos de la transmisión televisiva en medio de un silencioso Estadio Centenario que no tuvo hinchas de Peñarol -por la sanción- y que en ese momento tenía retirándose cabizbajos por el resultado final a los de Progreso.

Esa frase pinta lo que fue el final del Carbonero y lo que ocurrió incluso varios minutos antes cuando el reloj avanzaba, el empate no llegaba y los nervios se hacían sentir dentro y fuera de la cancha, incluso sin los fanáticos presentes.

Diego Aguirre metía mano desde el banco, pero no parecía encontrarle la vuelta. Javier Cabrera estuvo impreciso, Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez lejos del nivel que supieron mostrar y Matías Arezo muy poco abastecido, al punto que por momentos se lo veía en mitad de cancha para tener contacto con pelota.

Más allá de que en ataque las cosas no le salieron a Peñarol, tiene que ser una preocupación para el cuerpo técnico el bajo nivel de la defensa. Es cierto que Germán Pezzella mejoró con el ímpetu de ir por el gol sobre el cierre, pero Lucas Ferreira jugó de sus partidos más flojos desde que llegó al club y Nahuel Herrera se mostró inseguro con pelota en los pies y sin ir más lejos un pase suyo -algo similar a lo que ocurrió hace algunas semanas ante Montevideo City Torque con Franco Romero- inició el gol del equipo rival. La pelota cayó entre dos compañeros que tenían marcas en sus espaldas, Hernán Carroso anticipó y luego Nahuel López, el “Magia”, hizo lo que mejor sabe hacer para adelantar al Gaucho.

Encaró, quedó de cara al arco y abrió el pie para poner su sexto gol en los últimos siete partidos que además valieron 13 unidades para los de La Teja.

Franco González con pelota en el partido entre Peñarol y Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

A partir de ahí el partido se hizo totalmente cuesta arriba para Peñarol que jugó los 65 minutos restantes con más corazón que con fútbol. De hecho en la primera mitad Washington Aguerre tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar que la distancia sea mayor.

Progreso, con sus armas, se replegó e hizo un gran partido más allá de apostar a defender ese 1-0 que había conseguido y lo pudo hacer hasta el minuto 91 cuando -una vez más- una incursión individual de Franco “Cepillo” González que -ayudado por el rebote en un defensa- terminó habilitando a Abel Hernández, como ya lo había hecho con Arezo la fecha pasada, para que la Joya ponga el 1-1 que para Peñarol es muy poco, sobre todo sabiendo que dejó pasar la chance de estirar seis puntos de diferencia en la Anual y también treparse a lo más alto del Clausura. ¿Lo positivo? Que no perdió.