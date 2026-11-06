Kike Olivera volvió al gol después de ocho meses: la gran jugada del uruguayo en la derrota ante Cruzeiro

Cristian "Kike" Olivera volvió a festejar un gol después de una prolongada sequía en el fútbol brasileño. El atacante uruguayo fue protagonista de una gran jugada individual en la derrota 3-2 de Bahía frente a Cruzeiro como visitante, por el Brasileirão, y puso fin a una racha de más de ocho meses sin convertir.

El extremo, que comenzó el encuentro como titular al igual que su compatriota Nicolás Acevedo, abrió el marcador a los 30 minutos con una destacada acción personal que terminó en un centro-remate que sorprendió al arquero rival y se metió por el primer palo.

De esta manera, Olivera alcanzó su tercer gol en lo que va de 2026 y volvió a convertir por primera vez desde el pasado 27 de febrero, cuando había celebrado su última conquista con la camiseta de Bahía.

Sin embargo, su aparición no fue suficiente para que el equipo visitante se llevara puntos de Belo Horizonte. Kaio Jorge igualó el encuentro en el segundo minuto de descuento de la primera parte y Bruno Rodrigues puso en ventaja a Cruzeiro a los 69 minutos.

El propio Kaio Jorge volvió a convertir a los 86' para ampliar la diferencia, mientras que el argentino Alejo Véliz descontó para Bahía a los 90'+5 y estableció el 3-2 definitivo.

🚨🇱🇺 KIKE OLIVERA ABRE O PLACAR COM UM GOLAÇO!!! 🤯🤯



Cruzeiro 0-1 Bahia. pic.twitter.com/BAhFvpyHeb — Vou de Bahêa (@voudebahea) November 6, 2026

Además de Olivera y Acevedo, hubo presencia uruguaya en el conjunto local, ya que Matías Viña ingresó a los cinco minutos de juego. Por su parte, Luciano Rodríguez no tuvo participación en el encuentro.

Cómo quedaron Bahía y Cruzeiro en el Brasileirão

La derrota dejó a Bahía en la sexta posición de la tabla con 53 puntos, dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Cruzeiro, por su parte, alcanzó las 60 unidades y se mantiene tercero, en zona de Copa Libertadores, aunque lejos de la pelea por el título.

A falta de cuatro fechas para el cierre del campeonato, Flamengo lidera con 76 puntos, seguido por Palmeiras con 73, los dos equipos que mantienen la disputa por quedarse con el Brasileirão.