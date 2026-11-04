Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 2 al 9 de noviembre de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo del fútbol gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 2 de noviembre
Agustín González (Deportivo Garcilaso)
Agustín González anotó el 3 a 2 de Deportivo Garcilaso a los 74 minutos de juego para darle la victoria sobre UTC Cajamarca. El uruguayo recibió en la medialuna del área, controló orientado para la pierna izquierda y sacó un remate a colocar por abajo al palo derecho del golero.
Martes 3 de noviembre
Joaquín Verges (Manta)
Joaquín Verges le dio la victoria agónica a Manta de Ecuador sobre el Mushuc Runa, convirtió de penal el 3 a 2 definitivo a los 90+9 de partido. Definió de pierna derecha cruzado, el golero fue hacia el otro palo y desató el grito de todo el conjunto Mantense.
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