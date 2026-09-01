Jorge Bava: “Me había puesto una fecha límite que era el clásico y era independientemente del resultado”

Jorge Bava habló luego de su salida de Nacional y ponderó el triunfo clásico frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, mencionó la charla que tuvo con Daniel Carreño y confesó que su ciclo en el club Tricolor ya tenía una fecha de caducidad.

“Elegí no verlo, pero sí lo seguí. Vivo en el límite entre Parque Batlle y La Blanqueada entonces me iba a enterar de lo que pasara y me enteré de lo bueno que pasó”, comenzó diciendo el entrenador de 45 años en entrevista con "#Minuto1" (Carve Deportiva).

“El plantel necesitaba una victoria resonante y creo que el clásico era ese partido, después no sé decirte un análisis porque no lo vi. Me enteré del gol y demás pero no sabría hablarte del desenlace del partido”, agregó.

Consultado acerca de si recibió algún llamado, Bava confesó: “Sí, sí. De alguno de los muchachos, los jugadores, previo al partido y después del partido me tocó hablar con Francisco (Calvo) y lo felicité por ese gol que hizo. Va a quedar marcado. Quizás él no se de cuenta pero es un gol que va a quedar marcado como el clásico de él”.

Acerca de su salida de Nacional, Jorge Bava dijo: “Siempre el entrenador es el fusible. Había mucha conformidad con el trabajo pero el resultado no se venía dando pero yo siempre destaco al plantel de cómo se entregó día a día para salir de esta situación y creo que el plantel necesitaba un triunfo de estos para tomar impulso porque no tengo duda que esto es un impulso porque con la llegada de Daniel, que es una persona idónea, de la casa, con experiencia y un gran entrenador, se ayudó a ese repunte porque siempre que hay cambios, nueva energía y jugadores que de repente vienen jugando menos que los motiva ese cambio como nos pasó a nosotros hace unos meses, pero no tengo nada que reprocharle a los muchachos porque en el día a día trabajaron para salir de esta situación y la verdad que me puso muy contento por todo el club pero sobre todo por los jugadores porque no tengo duda de que va a servir para lo que resta del año”.

Jorge Bava, DT de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Bava también contó que habló con Carreño en esa transición que se dio desde su salida y la llagada del nuevo entrenador y expresó: “Tuvimos una charla muy linda porque con Daniel tengo un respeto, admiración y confianza porque él fue el entrenador que me llevó a Nacional la primera vez y nos pusimos a disposición, tuvimos una linda charla, me puse a disposición y le desee mucha suerte”.

“No hay nada que reprocharle a nadie, ni a la gente del club ni los jugadores. El clima en el día a día era espectacular, se trabajaba con buen ánimo, con gusto, todos sufríamos y todos disfrutábamos cuando se ganaba y eso no cambiar por los resultados. Fueron meses espectaculares en ese sentido”, contó el técnico.

“Soy una persona que independientemente de los resultados hago mi vida normal. Voy al súper, voy al gimnasio, salgo con mis hijos y la gente, a lo Nacional, paraba el auto y de te decían ‘vamo arriba que salimos todos juntos’, en el estadio mismo más allá de la incertidumbre por el resultado había confianza y hasta que el juez pitaba la gente estaba alentando. Obviamente había gente que no estaba conforme con el resultado y es lógico, pero hasta pitaba el juez la gente siempre estuvo alentando, sabiendo que es una situación de la que íbamos a salir y estábamos seguro. Se quiso que sea de esta manera y el mensaje lo tiene claro todo el mundo: estar todos juntos en las buenas y en las malas”.

Por otra parte, Jorge Bava habló del mercado y sobre la llegada de Gastón Martirena dijo: “Era un anhelo volver a tenerlo y no llegué ni a estar un día con él, pero es parte de esto. El mercado no es fácil para el club y lo económico tampoco, pero sabíamos que se iba a decantar en los últimos días como se decantó”.

El entrenador también confesó que su ciclo al frente del plantel de Nacional tenía fecha de caducidad y así lo dejó de manifiesto: “Después del 0-3 con Tigre no pensé en renunciar, pero yo ya me había puesto una fecha límite que era el clásico y era independientemente del resultado. Ya lo tenía decidido y solamente una persona amiga lo sabía. Después del clásico me iba y no era por el tema resultado porque sabía que lo íbamos a ganar como se ganó y esa era mi fecha límite. Yo no iba a renunciar a dos fechas del clásico”.