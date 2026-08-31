Los memes del triunfo clásico de Nacional: el gesto viral de Ojito Rodríguez y Aguerre "comiendo" un taco

Hay derrotas que duelen, hay derrotas que preocupan y están aquellas que además, directamente, activan de manera inmediata la maquinaria creativa de todo el ecosistema digital uruguayo. Los clásicos son una de ellas, y además de las cargadas de Nacional a su rival clásico, muchos hinchas se divirtieron publicando memes en redes sociales.

Anoche, el estadio Campeón del Siglo fue testigo de la primera derrota de Peñarol en su casa por el campeonato uruguayo ante el tricolor y el folklore del fútbol no perdonó ni un solo segundo. Durante el partido y sobretodo tras el juego, los chistes coparon la red social X.

Desde las actitudes de jugadores de Nacional como el show de Luis Mejía con la pelota o el acomodo de cabello de Nicolás Rodríguez.

JAJAJA MEJIA HACIENDO LA DE AGUERRE pic.twitter.com/X8potwJ1L3 — ‏ؘNahu (@someuhn) August 30, 2026

Jajajajajsjaja el tarado del Ojito a los 90+3 pic.twitter.com/YHyf9MJrTB — Franco (@___franco20) August 30, 2026

Increíble que en el medio del partido se coma un taco pic.twitter.com/edqxaZWMfq — Andres (@andresferfer) August 30, 2026

Calvo viendo lo que provoco un taco: pic.twitter.com/xjCpWOf3dA — BonAPetit (@GuillePC_CNdeF) August 31, 2026

Los bolsos en el bondi a las 8AM pic.twitter.com/nwv7SQqes9 — Tobi (@Tobi_Kolenc) August 31, 2026

¿A TOMAR LA QUE? JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA NO SE RIAN 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/8YAccWayiZ — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚 (@heberdaviduy) August 30, 2026

la vida desde ayer pic.twitter.com/2uDf5VSoL1 — Kroko bolso (@KrokoBolso) August 31, 2026

Tanto hablaron del Charrúa pero no dicen nada de este apagón? pic.twitter.com/RgpKsUX78j — N Bolso (@N_Bols0) August 30, 2026