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El País Ovación Fútbol

Los memes del triunfo clásico de Nacional: el gesto viral de Ojito Rodríguez y Aguerre "comiendo" un taco

Las referencias a tacos por el tipo de gol que anotó Francisco Calvo no faltaron así como videos del cambio emocional de los hinchas tricolores, a partir de este histórico triunfo.

El País
El País
31/08/2026, 11:37
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Washington Aguerre "comiéndose" un taco.
Washington Aguerre en una foto editada "comiéndose" un taco.
Foto: @andresferfer

Hay derrotas que duelen, hay derrotas que preocupan y están aquellas que además, directamente, activan de manera inmediata la maquinaria creativa de todo el ecosistema digital uruguayo. Los clásicos son una de ellas, y además de las cargadas de Nacional a su rival clásico, muchos hinchas se divirtieron publicando memes en redes sociales.

Anoche, el estadio Campeón del Siglo fue testigo de la primera derrota de Peñarol en su casa por el campeonato uruguayo ante el tricolor y el folklore del fútbol no perdonó ni un solo segundo. Durante el partido y sobretodo tras el juego, los chistes coparon la red social X.

Desde las actitudes de jugadores de Nacional como el show de Luis Mejía con la pelota o el acomodo de cabello de Nicolás Rodríguez.

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