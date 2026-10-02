Javier Feres podría cambiar de rol dentro de AUDAF para ser el sucesor de Yimmy Álvarez, actual presidente

Sobre este fin de año la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) celebrará sus elecciones y Yimmy Álvarez, que actualmente también se desempeña en el VAR de varios partidos de Liga AUF Uruguaya, dejará de ser el presidente de la gremial. Javier Feres, que hoy cumple otra función en la organización, podría ser su sucesor y es apuntado por sus compañeros para encabezar una lista.

Feres, de 37 años, debutó en el arbitraje a los 18 años, en Primera en 2015 e interrumpió su carrera para hace el viaje de Ciencias Económicas. Contador de profesión, actualmente se desempeña como tesorero de AUDAF, rol que podría cambiar de cara al próximo año porque es candidato a presidente de cara a las próximas elecciones. Su postulación tiene que ver con un consenso dentro del gremio para que él encabece la lista de cara al próximo periodo.

Mientras encara el proceso eleccionario para cambiar sus autoridades para el año entrante, AUDAF está cerca de mudar su sede de la tribuna Colombes en el estadio Centenario adquiriendo una nueva locación en Parque Rodó.

Feres, que apunta a que la gremial pueda mejorar en materia económica para que los árbitros puedan vivir de su tarea, expresó que es necesario mejorar en cuanto a la seguridad en los partidos de juveniles y elogió la actuación de Álvarez, que lleva seis años como presidente de la gremial. "Toda persona que hace algo es criticada, las únicas personas que no son criticadas son las que no hacen nada. Creo que Yimmy hizo un excelente trabajo, y nos ha dejado muchas enseñanzas a los que venimos atrás”, dijo en entrevista con Referí.

Un debe clave en el arbitraje y quiénes son los mejores del medio, según Feres

Más allá de los elogios al actual presiente de AUDAF y de destacar mejoras en materia económica y de finanzas, Feres reconoció que los árbitros deben mejorar en algunos aspectos que relacionan la profesión con el público en general.

“Los árbitros estamos en el debe con la oratoria. Nos tenemos que preparar. Los árbitros nos tenemos que preparar para poder salir a hablar en la prensa a explicar las jugadas”, dijo Feres en entrevista con el programa Convocados de El Espectador y consideró, a su juicio, a los mejores árbitros del medio en la actualidad.

“Gustavo Tejera, Esteban Ostojich y Andrés Matonte son los tres árbitros uruguayos que están en nivel top. Nos hacen viajar a todos. Están en un nivel espectacular”, reconoció Javier Feres, candidato a presidente de AUDAF de cara a las elecciones de fin de año.