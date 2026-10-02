"Esto es solo una pausa": el emotivo mensaje de Agustín Pereira tras la rotura de ligamento cruzado posterior

Agustín Pereira, lateral de Albion, quien viene de sufrir una rotura de ligamento cruzado posterior, publicó un emotivo mensaje con la mira puesta en recuperarse para volver cuanto antes a la actividad profesional. "Hoy estoy atravesando uno de los momentos más duros y más jodidos de mi carrera. Hay días en los que me pregunto: '¿por qué a mí?', en los que cuesta encontrar fuerza y seguir. Pero también entendí que esto es solo una pausa", inició.

Y añadió: "Por suerte tengo a mi familia y a mi novia, que están conmigo en cada momento, que me sostienen y me recuerdan todos los días por qué tengo que seguir. Gracias por estar y acompañarme. Hoy toca parar, recuperarme y volver a empezar. Pero voy a volver. Más fuerte, más preparado y con más ganas que nunca".

La fotografía que compartió Agustín Pereira tras la operación con éxito por su lesión. Foto: agupereira01 en Instagram.

El Pionero no tiene puntos en las ocho jornadas que ya se disputaron del Torneo Clausura y acaba de despedir al entrenador Federico Nieves. A su vez, hoy se ubica antepenúltimo en la tabla del descenso y tiene como gran objetivo lograr la permanencia al cierre de la temporada.

La disputa de varios clubes por conservar la categoría en la recta final del año

Wanderers, Danubio, Progreso, Albion y Cerro, cinco equipos que buscan la permanencia. Fotos: El País.

El calendario quiso que desde el próximo fin de semana hasta el cierre del Torneo Clausura haya 10 partidos directos entre equipos que pelean la permanencia y de hecho la novena fecha ya tendrá dos de ellos cuando Danubio reciba a Cerro Largo y Cerro sea local ante Wanderers -este último además encuentra a ambos equipos con el mismo coeficiente y lo transforma en clave para lo que resta-.

En la fecha 10 será el turno de que Cerro Largo vuelva a estar involucrado en un partido de alto calibre al recibir a Albion en el Ubilla de Melo, mientras que en la fecha 11 habrá dos más donde Central Español será visitante ante Danubio y Cerro Largo hará lo propio en el Monumental Luis Tróccoli ante Cerro.

Para la fecha 12 los que se enfrentarán por puntos vitales serán Central Español ante Albion en el Parque Palermo y Wanderers con Progreso en el Parque Viera, en la fecha 13 el único encuentro será el de Cerro recibiendo a Central Español, mientras que en la fecha 14 será Cerro Largo el que juegue como local ante Progreso.

La última fecha tendrá un partido que si se disputara hoy sería vital con Albion como local ante Danubio.

Algunos clubes pueden dar fe de que salió bien y otros todavía lo averiguan, pero hay un dato que llama la atención y es que seis de los siete equipos que están en esta situación cambiaron de entrenador.

Hasta cierto punto tiene sentido con la meta de que un cambio de timón le otorgue otro aire a los respectivos equipos, pero no todos tuvieron el mismo efecto.

Hay que remarcar que Wanderers es, de estos siete, el único que no cambió de técnico porque arrancó la temporada con Mathías Corujo y el Chiche -que es un hombre de la casa y eso puede jugar a su favor- sigue al frente y en este momento con el objetivo cumplido.

Por Central Español pasaron Pablo de Ambrosio, Diego Osella y hoy está Antonio Pacheco. En Cerro Largo comenzó Danielo Núñez, pero hoy el entrenador es Ignacio Ordoñez. En Cerro comenzó Nelson Abeijón, pasó Alejandro Apud y hoy tiene al frente del plantel a Alejandro Cappuccio. Albion acaba de cambiar de entrenador porque en lugar de Federico Nieves quedó la dupla conformada por Diego Franco y Federico Macías. En Danubio hubo cuatro técnicos porque Leonel Rocco llegó después de que iniciara la temporada Diego Monarriz y lo siguieran Leonardo Ramos y Gustavo Matosas. En Progreso el que comenzó fue precisamente Leonel Rocco, pero hoy está Tabaré Silva.

Siete equipos involucrados. Cuatro se quedarán y los otros tres deberán disputar el Campeonato Uruguayo de la Segunda División en la temporada 2027. Cada punto sumado de acá al final será clave y será lo que termine definiendo cuáles serán los que pierdan la categoría y cuáles se quedarán en Primera División para la próxima campaña. El final promete ser de pura tensión, esa misma que tendrán jugadores e hinchas.