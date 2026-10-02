Descenso de Liga AUF al rojo vivo: cómo lo afrontó cada club, los 10 cruces directos y qué partidos les quedan

Solo los hinchas que lo pasaron -o lo están pasando- pueden entender lo que es realmente pelear por evitar el descenso. Una situación angustiante que parece atrapar a los clubes y pocas veces soltarlos y que, de un tiempo a esta parte, vio a instituciones históricas del fútbol uruguayo pasar por la Segunda División.

Es inevitable que tres instituciones pierdan la categoría temporada tras temporada y por supuesto que esta no es la excepción y aunque son tres los que bajan, otros tantos miran de reojo una zona peligrosa y que puede poner en jaque realidades deportivas e institucionales.

En la 2026, la pelea por la permanencia está al rojo vivo y aunque hubo campañas en las que incluso se llegó a jugar un desempate por quedarse en Primera División, hoy está bastante apretada y tiene a varios involucrados.

Podrían considerarse siete los equipos que están en zona de descenso o con peligro de ingresar en ella y la lista cuenta con Central Español, Cerro Largo, Wanderers, Cerro -por ahora fuera de la zona roja-, Albion, Danubio y Progreso -descendiendo en este momento-.

El estado de ánimo de un plantel y cómo encarar esta situación puede influir en el resultado final y más allá de que no siempre se consigue el objetivo, la realidad es que cada club lo ha encarado de diferentes manera, y se nota.

Las pruebas más claras de esto son Cerro y Wanderers que solo perdieron en una ocasión de sus últimas cinco presentaciones y han dado pelea, al punto que crecieron en la tabla y hasta salieron de la zona de descenso, más allá de estar cerca de la misma. En ese mismo grupo puede entrar Progreso, que más allá de estar en el último puesto, mostró un repunte desde lo anímico y lo futbolístico que lo llevó a ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y así ilusionarse.

Emiliano Rodríguez celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro y Peñarol en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Distinta es la historia de otros clubes involucrados como Danubio que no consigue romper la racha negativa que lo llevó a ganar apenas dos partidos en sus últimas 28 presentaciones y que acumula 17 sin sumar de a tres. Situación similar atraviesa Albion que perdió los ocho partidos que jugó en el Torneo Clausura y sumó un solo triunfo en sus últimas 15 presentaciones.

Por su parte, Central Español y Cerro Largo también llevan un andar irregular, pero que todavía no los complicó en la fatídica, pero puede llegar a hacerlo si siguen dejando puntos por el camino.

Leandro Sosa, capitán de Danubio, en el partido ante Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Más allá de que todos los puntos valen lo mismo para los 16 equipos de Primera División, hay partidos donde las unidades tienen un valor extra y los encuentros directos entre los clubes involucrados en el descenso forman parte de ellos.

El calendario quiso que desde el próximo fin de semana hasta el cierre del Torneo Clausura haya 10 partidos directos entre equipos que pelean la permanencia y de hecho la novena fecha ya tendrá dos de ellos cuando Danubio reciba a Cerro Largo y Cerro sea local ante Wanderers -este último además encuentra a ambos equipos con el mismo coeficiente y lo transforma en clave para lo que resta-.

En la fecha 10 será el turno de que Cerro Largo vuelva a estar involucrado en un partido de alto calibre al recibir a Albion en el Ubilla de Melo, mientras que en la fecha 11 habrá dos más donde Central Español será visitante ante Danubio y Cerro Largo hará lo propio en el Monumental Luis Tróccoli ante Cerro.

Para la fecha 12 los que se enfrentarán por puntos vitales serán Central Español ante Albion en el Parque Palermo y Wanderers con Progreso en el Parque Viera, en la fecha 13 el único encuentro será el de Cerro recibiendo a Central Español, mientras que en la fecha 14 será Cerro Largo el que juegue como local ante Progreso.

La última fecha tendrá un partido que si se disputara hoy sería vital con Albion como local ante Danubio.

Algunos clubes pueden dar fe de que salió bien y otros todavía lo averiguan, pero hay un dato que llama la atención y es que seis de los siete equipos que están en esta situación cambiaron de entrenador.

Hasta cierto punto tiene sentido con la meta de que un cambio de timón le otorgue otro aire a los respectivos equipos, pero no todos tuvieron el mismo efecto.

Hay que remarcar que Wanderers es, de estos siete, el único que no cambió de técnico porque arrancó la temporada con Mathías Corujo y el Chiche -que es un hombre de la casa y eso puede jugar a su favor- sigue al frente y en este momento con el objetivo cumplido.

Por Central Español pasaron Pablo de Ambrosio, Diego Osella y hoy está Antonio Pacheco. En Cerro Largo comenzó Danielo Núñez, pero hoy el entrenador es Ignacio Ordoñez. En Cerro comenzó Nelson Abeijón, pasó Alejandro Apud y hoy tiene al frente del plantel a Alejandro Cappuccio. Albion acaba de cambiar de entrenador porque en lugar de Federico Nieves quedó la dupla conformada por Diego Franco y Federico Macías. En Danubio hubo cuatro técnicos porque Leonel Rocco llegó después de que iniciara la temporada Diego Monarriz y lo siguieran Leonardo Ramos y Gustavo Matosas. En Progreso el que comenzó fue precisamente Leonel Rocco, pero hoy está Tabaré Silva.

Siete equipos involucrados. Cuatro se quedarán y los otros tres deberán disputar el Campeonato Uruguayo de la Segunda División en la temporada 2027. Cada punto sumado de acá al final será clave y será lo que termine definiendo cuáles serán los que pierdan la categoría y cuáles se quedarán en Primera División para la próxima campaña. El final promete ser de pura tensión, esa misma que tendrán jugadores e hinchas.