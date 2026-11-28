La semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Racing en el Domingo Burgueño de Maldonado tuvo un episodio de tensión originado en las tribunas y que obligó a intervenir al personal de seguridad.

Todo se desencadenó tras el gol de Esteban Da Silva para el conjunto de Sayago. Los futbolistas de Racing que no integraron la convocatoria para el encuentro, junto a algunos allegados a la institución, celebraron la conquista desde un sector de la tribuna en el que estaban rodeados de parciales negriazules.

El grito de gol generó el malestar de varios hinchas de Liverpool que se encontraban a escasos metros y que se acercaron al grupo de Racing para increparlo. Lo que comenzó con reproches e insultos fue subiendo de tono con el correr de los segundos. Las agresiones y los escupitajos motivaron la intervención del personal de seguridad privada, que intentó separar a las partes y contener a los parciales negriazules.

Las imágenes captadas por Ovación reflejaron los momentos de tensión que se vivieron junto a las rejas que dividen los sectores de la tribuna, donde varios hinchas de Liverpool se aglomeraron para increpar a los integrantes de la delegación racinguista.

Incidentes entre delegación de Racing e hinchas de Liverpool Foto: Leonardo Mainé

Ante la escalada de las agresiones y la dificultad para controlar la situación, la seguridad optó por retirar del lugar a los futbolistas y allegados de Racing y reubicarlos en otro sector de la tribuna para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

De esta manera, quienes habían llegado al escenario fernandino para acompañar al equipo de Sayago debieron cambiar de ubicación en pleno partido por el simple hecho de haber festejado un gol de su equipo.