Inglaterra hizo historia con un 7 a 0 ante Croacia: la peor derrota de los balcánicos y doblete de Harry Kane

Inglaterra protagonizó este sábado una de las grandes goleadas del fútbol europeo en los últimos tiempos. La selección dirigida por Thomas Tuchel visitó a Croacia en Rijeka por la tercera fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League y se impuso por un contundente 7-0.

La magnitud del resultado quedó reflejada en los registros: fue la derrota más abultada de toda la historia de la selección croata y, al mismo tiempo, el triunfo más amplio conseguido por Inglaterra desde el 7-0 frente a Macedonia del Norte en junio de 2023. Además, los Tres Leones consiguieron su mayor victoria desde que disputan la Nations League.

El equipo inglés necesitó apenas ocho minutos para comenzar la goleada. Jude Bellingham encontró el espacio en la defensa local y habilitó a Harry Kane, quien convirtió el 1-0. A los 21 minutos fue el propio mediocampista quien apareció dentro del área para aumentar la diferencia.

La superioridad visitante continuó durante toda la primera mitad. Anthony Gordon marcó el tercero a los 39 minutos tras un centro de Jarell Quansah y, sobre los 45', Bukayo Saka estableció el 4-0 después de una nueva intervención de Bellingham.

Croacia incluso tuvo una oportunidad clara para descontar antes del descanso: Mateo Kovacic logró eludir a Jordan Pickford, pero falló con el arco a disposición. Inglaterra respondió inmediatamente y se fue al entretiempo con cuatro goles de ventaja.

La historia no cambió en el complemento. A los 53 minutos, Kane apareció nuevamente para marcar el 5-0 y completar su doblete. El delantero llegó así a los 89 goles con la selección inglesa en 124 partidos.

La goleada siguió aumentando a los 68 minutos, cuando Saka convirtió su segundo tanto personal y el sexto de Inglaterra. Finalmente, a los 87' el ingresado Morgan Rogers estableció el 7-0 definitivo, nuevamente después de una asistencia de Bellingham.

El mediocampista fue una de las grandes figuras de la tarde en Rijeka: terminó el encuentro con un gol y tres asistencias, participando directamente en cuatro de los siete tantos de su selección.

Kane también alcanzó otro registro importante. Con sus 124 encuentros internacionales quedó a apenas uno de Peter Shilton, dueño del récord de presencias con Inglaterra. Si juega el próximo martes frente a República Checa, el capitán igualará esa marca.

Selección de Inglaterra. Foto: @England.

Una goleada para la historia

El 7-0 significó además que Inglaterra igualara su mejor racha histórica de victorias consecutivas jugando como visitante: llegó a nueve triunfos seguidos fuera de casa, algo que anteriormente había conseguido entre diciembre de 1965 y octubre de 1967.

Para Croacia, en cambio, fue una jornada para el olvido. Hasta este sábado, su peor derrota había sido el 6-0 sufrido ante España en 2018, también por la Nations League. El equipo comandado por Slaven Bilic superó ahora negativamente ese registro con los siete goles recibidos frente a los ingleses.

Con este resultado, Inglaterra alcanzó los seis puntos en el Grupo 3 de la Liga A, mientras que Croacia quedó con tres. España también comenzó la jornada con seis unidades y todavía debía disputar su encuentro frente a República Checa. El próximo compromiso de Inglaterra será el martes ante República Checa, mientras que Croacia tendrá otro desafío de máxima exigencia frente a España.