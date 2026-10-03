Arruabarrena, excompañero de Forlán, lo chicaneó sobre Leandro Lozano: "No voy a hablar mucho porque me lo cita"

Boca Juniors volvió a ganar, lleva 16 partidos sin conocer la derrota por todas las competencias y está mostrando un nivel muy interesante en el que destacan los uruguayos. Lo de Miguel Merentiel es más conocido, pero luego de su gran rendimiento en Argentinos Juniors, Leandro Lozano llegó al Xeneize para transformarse en una pieza clave en el lateral derecho.

Más allá del importante —y emotivo— gol que marcó en Brasil ante Sao Paulo por Copa Sudamericana o el que anotó pocos días después ante San Lorenzo en el torneo local, Charly viene acumulando buenas actuaciones y en la noche del viernes lo hizo nuevamente porque fue parte de la goleada 3-0 ante Unión de Santa Fe en la que aportó una asistencia.

Luego de llegar al fondo y meter un centro al segundo palo, el joven Leonel Flores enganchó y abrió el pie para poner lo que era esa altura el 2-0 y permitía poner el primero de los dos goles que hizo en la noche y que se sumaron al de Lautaro Di Lollo que había abierto el marcador.

¡¡DE LA SCALONETA A LA BOCA SIN ESCALAS!! ¡LEONEL FLORES APARECIÓ SOLO EN EL SEGUNDO PALO Y DEFINIÓ PARA EL 2-0 DE BOCA VS. UNIÓN! Primer gol en La Bombonera para él...



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/0C7WRTVVCA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Al término del partido, en conferencia de prensa, quien se refirió a su actuación fue el propio Rodolfo Arruabarrena, entrenador del Xeneize y lo destacó, además de dejarle una chicana a Diego Forlán: "Es jerarquía. Sabíamos lo que Charly nos podía dar. Cuando estábamos en Arabia Saudita con Diego Markic —su ayudante técnico— queríamos llevar un par de chicos de Argentinos Juniors, pero no voy a hablar mucho porque después Forlán me lo cita y las fechas saben que vienen complicadas", bromeó.

El Vasco y Cachavacha se conocen y mucho porque fueron compañeros en el Villarreal. De hecho jugaron juntos 85 partidos y formaron parte de aquel plantel histórico que llegó a las semifinales de la UEFA Champions League ante Arsenal y que integraban otros futbolistas como Sebastián Viera, Juan Pablo Sorín o Juan Román Riquelme y era dirigido por Manuel Pellegrini.

Sobre el lateral uruguayo, agregó: "Muy contento es un lateral con proyección, defiende, sabe atacar los espacios por dentro y por fuera y técnicamente es bueno. Se ha acoplado a esas sociedades que nos gustan y los compañeros lo van conociendo. Las bandas son importantes por la combinaciones con los extremos".

Boca, a falta de que se termine de jugar la fecha 11 del Torneo Clausura, está tercero a cinco puntos de Instituto que lidera la Zona A, pero sabiendo que está cómodo entre los ocho mejores que avanzan a la próxima ronda del certamen. Para el Xeneize se viene el próximo fin de semana el partido precisamente con el equipo cordobés y el 13 de octubre la ida de las semifinales de Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.