Leandro Lozano fue presentado en Boca Juniors, la primera incorporación desde la vuelta de Arruabarrena

Leandro Lozano fue presentado este jueves como nueva incorporación de Boca Juniors, donde firmó contrato hasta 2030. El lateral uruguayo de 27 años viene de destacar con su rendimiento en Argentinos Juniors, donde jugó desde enero del 2025 hasta el primer semestre del 2026.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Leandro Lozano firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2030 y se incorporó oficialmente al plantel profesional", anunció el equipo argentino a través de su cuenta oficial.

En su pasaje por el Bicho de La Paternal disputó 57 partidos en los que aportó dos goles y 10 asistencias. Destaca por su velocidad y la capacidad de desborde por el sector derecho.

Arrancando con los colores más lindos 🤩🇸🇪 pic.twitter.com/mImKPRmoDd — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2026

Una vez confirmado el retorno de Rodolfo Arruabarrena, entrenador de 50 años que ya está trabajando en el Xeneize y fue elegido para reemplazar a Claudio Úbeda, se había dado a conocer el interés en el exjugador de Nacional. Con el paso de las semanas el interés se tradujo en una oferta concreta que cumplió con las condiciones pedidas por Argentinos.

Lozano viene de ser elegido el mejor lateral derecho del Torneo Apertura 2026 por la Liga Profesional Argentina y tener un total de 5000 minutos en cancha.

Leandro Lozano jugando para Argentinos Juniors en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Foto: AAAJ

Charly llega para reforzar un sector clave del equipo, sobre todo después de que Arruabarrena decidiera no tener en cuenta a Juan Barrinaga y Marcelo Weigandt.

El mensaje de Leandro Lozano para Argentinos Juniors

Una vez confirmada su llegada a Boca, Lozano compartió un emotivo video en sus redes sociales dedicado a los hinchas de Argentinos Juniors y la institución. "Los voy a llevar siempre en mi corazón bicho querido. Muchas gracias a todos, los voy a extrañar".

Antes de emigrar al fútbol argentino Lozano representó a Boston River en un total de 73 partidos en los que aportó un gol y seis asistencias. Después pasó a Nacional, donde jugó 125 partidos y contribuyó con seis goles y 15 asistencias. En el Bolso fue campeón uruguayo en la campaña 2021/2022. Además, en la categoría Sub 20 obtuvo la Copa Libertadores en la edición 2017/2018.

Es un reconocido hincha del tricolor, al que incluso visitó el pasado 26 de mayo para ver el último juego del tricolor por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido.