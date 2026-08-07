Gary Kagelmacher en la previa de una semana clave: el cruce con Peñarol, cómo frenar a Jaime y la Sudamericana

Montevideo City Torque iniciará este fin de semana el Torneo Clausura con una de las pruebas más exigentes del calendario: enfrentar a Peñarol. Pero para el equipo de Marcelo Méndez no será una semana cualquiera, ya que pocos días después disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Tigre, siendo el único representante uruguayo que continúa con vida en competencias internacionales.

En ese contexto, el capitán Gary Kagelmacher reconoció que el plantel atraviesa un momento especial y que el calendario exigirá la mejor versión de todos.

"Se vienen semanas de mucho rodaje, con una instancia muy importante para el club que es la competencia internacional. Que seamos nosotros el único equipo que hoy está representando al Uruguay es una alegría enorme, pero también un lindo desafío. Tenemos mucha ilusión porque venimos haciendo las cosas muy bien en la Copa", expresó.

El experimentado zaguero explicó que el gran objetivo pasa por mantener el equilibrio entre ambos frentes y no perder de vista el campeonato local.

Gary Kagelmacher ante la marca de Eric Remedi en el Peñarol vs. Montevideo City Torque. Foto: Enzo Santos.

"Queremos empezar el Clausura de la mejor manera contra un grande y después vendrán Juventud, Wanderers y también la serie con Tigre. Tenemos una seguidilla de seis partidos en un mes y vamos a necesitar que todo el plantel esté preparado. Marcelo ha utilizado a todos los jugadores cuando hubo doble competencia y cualquiera puede tener su oportunidad, el que le toque tiene que estar lo mejor posible".

Kagelmacher también resaltó que el buen momento institucional del club ayuda a afrontar un semestre tan exigente.

"El plantel prácticamente se mantuvo desde el año pasado, el cuerpo técnico sigue siendo el mismo y eso da estabilidad. Estamos en una buena posición para el club, pero cuando empieza un torneo corto todas las ilusiones se renuevan. El Clausura es diferente porque hay equipos que pelean el descenso, otros por entrar a las copas y otros por el título. Nosotros no podemos olvidarnos del Clausura porque hacer un buen torneo es lo que nos puede volver a llevar a competir internacionalmente el año que viene".

Maximiliano Silvera protege la pelota ante Gary Kagelmacher en el duelo entre MC Torque y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

La cuenta pendiente frente a los grandes

Torque ha logrado consolidarse como uno de los equipos más competitivos del fútbol uruguayo, aunque todavía le falta dar un golpe frente a los clubes más populares de Uruguay y Kagelmacher reconoció que es un objetivo interno.

"Sí, es una cuenta pendiente. Hemos hecho buenos partidos y buenos desempeños, pero nunca logramos la victoria. Al final la gente se acuerda del resultado y nosotros sabemos que ganarles a los grandes sería muy importante desde lo anímico y también para seguir creciendo como equipo".

Además, destacó que el Estadio Charrúa y el césped sintético pueden transformarse en una herramienta a favor.

"Ahora estamos haciendo de local en el Charrúa, que tiene una cancha sintética a la que muchos equipos no están acostumbrados. Intentaremos aprovecharlo y ser lo más competitivos posible".

Gary Kagelmacher y Sebastián Rodríguez en Montevideo City Torque. Foto: Prensa MC Torque.

Cómo marcar a Leonel Jaime

Uno de los futbolistas que llega en mejor momento en Peñarol es Leonel Jaime. Consultado sobre si se prepara un operativo especial para neutralizarlo, Kagelmacher dejó en claro que el foco estará en todo el equipo aurinegro, aunque reconoció la jerarquía del juvenil.

"Obviamente cuando un jugador está pasando por un gran momento hay que tomar recaudos. Hay que analizar por dónde juega, cómo se mueve y estar muy atentos. Pero también tienen otros futbolistas de muchísima jerarquía y experiencia. En este tipo de partidos la concentración es fundamental, no podés regalarles un segundo de más para pensar porque ahí te pueden hacer la diferencia".

"Peñarol pasa por un gran momento". El defensor también analizó el presente del equipo de Diego Aguirre y cómo se prepara un partido ante un rival que llega en plena levantada.

"Son momentos, ellos ahora están atravesando un gran presente. Lo anímico pesa muchísimo en un plantel y creo que ellos hoy tienen jugadores con rendimientos muy altos. Nosotros, más allá de no haberles ganado todavía, siempre hemos sido competitivos y tenemos una idea de juego muy clara. Creo que va a ser un partido muy lindo".

PABLO PORCIUNCULA

Un partido con sentimientos encontrados

Más allá de lo deportivo, el encuentro tendrá un componente especial para Kagelmacher. El defensor vistió la camiseta de Peñarol durante dos temporadas, fue campeón uruguayo y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, dejando un grato recuerdo entre los hinchas.

"Siempre es especial enfrentar a Peñarol porque tengo un lindo recuerdo. Fueron dos años muy buenos, jugábamos un fútbol muy atractivo, salimos campeones y además hicimos una gran Copa Sudamericana llegando a semifinales. Conocí muy buena gente y muy buenos profesionales. Con algunos todavía hablo y siempre voy a tener un cariño especial por el club y por toda la gente que trabajó allí".