Los precios elevados que fijó Montevideo City Torque para recibir a Peñarol en el Charrúa por el Torneo Clausura
Aurinegros y Ciudadanos se enfrentarán en la apertura de un nuevo torneo de la Liga AUF Uruguaya 2026, en un encuentro fijado para este sábado a las 18:30 horas.
Tras ser campeón del Torneo Intermedio en la goleada 5-1 ante Wanderers, Peñarol deberá visitar a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura.
Aunque aún falta la oficialización por parte del equipo Ciudadano, el aurinegro tendrá 3.000 entradas a disposición para el juego del sábado, que comenzará a las 18:30 horas.
Los precios son elevados para los hinchas carboneros y van desde $700 para socios a $900 para los boletos generales. Se pueden obtener a través de CobraTicket.
Cabe recordar que Lls montos son los mismos que se le fijaron a Nacional, cuando se enfrentaron en mayo por el Apertura.
El equipo de Diego Aguirre, además de ganar el Intermedio, pasó a ser el actual líder en solitario de la Tabla Anual, superando a Racing y Deportivo Maldonado.
Por el otro lado, los dirigidos por Marcelo Méndez, que vienen de caer ante Wanderers en la última fecha del Intermedio, tienen pendiente la actividad internacional de la Copa Sudamericana en la que enfrentará a Tigre. El miércoles 12 de agosto, desde las 19:00, City Torque visita al equipo argentino y el siguiente miércoles 19 lo recibe, a esa misma hora, en el Charrúa.
Así se jugará la primera fecha del Clausura:
VIERNES 7/8
Cerro Largo vs. Juventud de Las Piedras
19:00
Estadio Ubilla
SÁBADO 8/8
Central Español vs. Progreso
11:00
Parque Palermo
Liverpool vs. Albion
15:00
Parque Viera
Montevideo City Torque vs. Peñarol
18:30
Estadio Charrúa
DOMINGO 9/8
Danubio vs. Cerro
11:00
Jardines del Hipódromo
Defensor Sporting vs. Wanderers
15:00
Estadio Luis Franzini
Nacional vs. Boston River
18:30
Gran Parque Central
LUNES 10/8
Deportivo Maldonado vs. Racing
19:00
Domingo Burgueño Miguel
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