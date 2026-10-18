¿Fue penal? La polémica jugada que protestó Montevideo City Torque ante Albion por el Torneo Clausura

En el cierre del partido entre Albion y Montevideo City Torque por la undécima fecha del Torneo Clausura se produjo una jugada que instaló la polémica. A los 79 minutos Esteban Obregón picó al espacio tras un pase filtrado y, luego de una disputa con el defensor Federico Puente, terminó cayendo.

En primera instancia, el árbitro Hernán Heras cobró penal, pero luego recibió el llamado del VAR para que revisara la acción y decidió acudir.

La observó con detalle y optó por dar marcha atrás, lo que generó el reclamo inmediato de los futbolistas del Ciudadano, con Gary Kagelmacher a la cabeza. En medio de la protesta, el propio Gonzalo Montes se llevó la amonestación en la visita.

Marcelo Méndez a la distancia también se quejó de la decisión, mientras que el Pionero lo celebró como un gol. Después del compromiso habló en AUFTV sobre la jugada en cuestión y dijo que le resultaba difícil opinar con "las pulsaciones del partido".

Después, cuando le preguntaron si esta incidencia pudo haber influido en el ánimo de sus dirigidos, respondió: "Cambia el estadio de ánimo sobre todo cuando uno ve la jugada y faltando tan poco, porque faltaban siete u ocho minutos, y las cosas importantes que nos estamos jugando da un poco de bronca y frustración por el esfuerzo que venimos haciendo, pero ellos tienen las armas del reglamento para justificar que no fue penal y seguiremos trabajando, falta mucho todavía".

Una vez finalizado el partido, Matías De los Santos, defensor de Albion, dialogó con AUFTV y dio su mirada sobre la polémica: "Lo que pasa adentro de la cancha, pasa ahí, hoy en día el VAR está para ayudar, fue parejo el partido. Estoy contento porque seguimos invictos con tres partidos y tres victorias, así que estoy contento".