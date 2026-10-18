Albion 0-0 Montevideo City Torque en vivo por el Clausura: el líder se pone a prueba ante un Pionero necesitado
Después de la victoria de visita contra Cerro Largo, el Pionero busco un envión que le permita salir del fondo de la tabla, al tiempo que los Ciudadanos desean conservar la cima en soledad.
Albion se enfrenta ante Montevideo City Torque en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 10:00 horas en el Estadio Luis Franzini y cuenta con el arbitraje de Hernán Heras. El Pionero viene de imponerse 1-0 ante Cerro Largo en condición de visita, pero registra apenas seis puntos en 10 jornadas y tiene el objetivo de seguir por la senda triunfal.
En tanto, el equipo de Marcelo Méndez llega como único líder del Clausura con 22 puntos, uno más que Liverpool y dos más que Peñarol y Nacional. Después del triunfo 1-0 contra Danubio desean volver a ganar para asegurarse la cima en soledad por al menos una fecha más.
Vienen de jugar la ida de la semifinal de Copa Sudamericana y el próximo miércoles deben recibir al Atlético Mineiro en el Centenario buscando la épica tras haber sufrido el 3-0 en la ida.
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