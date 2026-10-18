Albion 0-0 Montevideo City Torque en vivo por el Clausura: el líder se pone a prueba ante un Pionero necesitado

Albion se enfrenta ante Montevideo City Torque en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 10:00 horas en el Estadio Luis Franzini y cuenta con el arbitraje de Hernán Heras. El Pionero viene de imponerse 1-0 ante Cerro Largo en condición de visita, pero registra apenas seis puntos en 10 jornadas y tiene el objetivo de seguir por la senda triunfal.

En tanto, el equipo de Marcelo Méndez llega como único líder del Clausura con 22 puntos, uno más que Liverpool y dos más que Peñarol y Nacional. Después del triunfo 1-0 contra Danubio desean volver a ganar para asegurarse la cima en soledad por al menos una fecha más.

Vienen de jugar la ida de la semifinal de Copa Sudamericana y el próximo miércoles deben recibir al Atlético Mineiro en el Centenario buscando la épica tras haber sufrido el 3-0 en la ida.