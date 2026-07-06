Facundo Bernal llegó a España para incorporarse al Betis, que lo compró a Fluminense: los detalles de su contrato

Facundo Bernal se convirtió en el primer fichaje de julio de este año para el Real Betis, procedente del Fluminense de Brasil, a cambio de 9,5 millones de euros (unos 10,8 millones de dólares). El atacante de 22 años llegó este lunes a Sevilla para comenzar la pretemporada a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

En agosto de 2025 el equipo norteño había rechazado una oferta menor por parte del equipo de Sevilla, que había propuesto 6 millones de dólares, más variables que llegaban a los 7,5 millones, por el jugador.

Con pasaje por las formativas de la selección de Uruguay y habiendo disputado un Mundial de Clubes siendo jugador de Flu, el futbolista bético llegó por la tarde en un vuelo procedente de Lisboa y fue recibido por el secretario técnico del club verdiblanco, Álvaro Ladrón de Guevara.

🟢 Facundo Bernal aterriza en Sevilla para ser jugador del Betis.



🔜 El uruguayo conocerá mañana a sus nuevos compañeros.



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Firmó un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento medico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en el Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha asistido en tres asistencias.

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento el Betis, que comenzará este martes la pretemporada, con los preceptivos reconocimientos médicos, y en la que llevará a cabo una primera concentración en Klosterpforte (Alemania) entre el próximo miércoles, día 8, y el sábado 18.

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Con información de EFE.