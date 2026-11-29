En un año muy malo a nivel deportivo, Nacional puede jactarse de que la inversión que hizo por Tiziano Correa fue redituable.

El delantero de 22 años arribó el 8 de julio desde Cerro Largo en una operación que se cerró a préstamo con opción y con el Bolso adquiriendo el 15% de su ficha a cambio de US$ 150.000. Firmó contrato hasta julio del 2027 con una extensión incluida hasta diciembre.

En un partido donde el Bolso ya no tenía margen y había estado errático, Correa anotó de cabeza en el último minuto para derrotar a Montevideo City Torque y decretar el pasaje a la final de la Copa AUF Uruguay, su única esperanza para estar en la fase 1 de la Copa Libertadores 2027 y mantener su racha.

En este semestre registra seis goles y tres asistencias en 21 partidos, con un total de 1401 minutos en cancha. Por tanto, cuenta con una participación de gol cada 156'.

A pesar de que desde el momento de su llegada dejaron claro que era una apuesta a futuro de la gerencia deportiva, el 29 se ganó su lugar como indiscutido en el once titular, relegando en la consideración a Maxi Silvera, el bombazo del mercado de pases en el arranque del 2026.

Tiziano Correa festeja su gol en el Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

La comparativa entre Tiziano Correa y Maxi Silvera en Nacional

El 11 llegó a principio de enero a cambio de US$ 650.000 por el 40% de su ficha más variables, pero no ha logrado asentarse como pieza fija. Viene de ingresar 7' contra los Ciudadanos y su última vez como titular fue el 20 de noviembre contra Cerro. Aquella vez integró la ofensiva con Correa debido a que Maxi Gómez arrastraba una dolencia en el posterior de la pierna e ingresó en el complemento.

Su cuota goleadora es mayor a la de Correa con nueve tantos y dos asistencias, pero tiene casi el doble de los partidos disputados (41) con un total de 2,176’ en cancha.

En lo que respecta a sus futuros, en el caso de Maxi Silvera todavía no hay certezas al respecto, pero una vez que termina la temporada habrá mayores precisiones. En el caso de Correa, la gerencia deportiva está más que conforme con su desempeño desde que llegó y cuenta con él para el armado del plantel 2027, donde desean revertir la imagen actual.