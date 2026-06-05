El insólito contrato de "Bigote" López como jugador de Villa Española: podía faltar si tocaba el "Indio" Solari

Una de las mayores leyendas en la historia de Villa Española, Santiago "Bigote" López, volvió del retiro en el año 2019 para defender al club de sus amores y firmó un contrato nunca antes visto en el fútbol uruguayo. En el acuerdo, se contemplaba la posibilidad de que el futbolista faltara si había un concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o del solista "Indio" Solari.

Este viernes, la estrella del rock argentino que tenía 77 años, fue encontrado sin vida en su casa a causa del parkinson que sufría hace años. El "Bigote" era un gran admirador de Solari y la forma predilecta que tenía para demostrar su devoción, era sacarse la remera luego de convertir un gol para dejar al descubierto una camiseta estampada con el logo de Patricio Rey que siempre traía por debajo. No le importaba terminar amonestado.

Contrato firmado por Santiago "Bigote" López en Villa Española

De forma explicita, el contrato establecía: "Si durante la extensión de este contrato el grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o el solista Carlos Alberto Solari más conocido como "El Indio Solari" ejecutan conciertos, el futbolista queda autorizado a ausentarse, previa comunicación escrita al Cuerpo Técnico con copia a la Coordinación Deportiva y Comisión Directiva a los efectos de tomar los correspondientes recaudos".

En 2020, un año después de que se firmó el contrato inicial, el futbolista agregó al acuerdo la posibilidad de ausentarse si tocaba la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (otra de las agrupaciones que formó Solari) o Skay Beilinson (antiguo guitarrista de "Los Redondos").

Dentro y fuera de la cancha, el "Bigote" siempre tuvo una vida peculiar. En 2022, el jugador se retiró del fútbol estando en Villa Española de una forma poco deseable para un futbolista que marcó la historia del club. Tomó la decisión de colgar las botines luego de que el Ministerio de Educación y Cultura decidiera intervenir a la institución por irregularidades estatuarias. Ante esto, los dirigentes y jugadores que formaban parte de Villa Española fueron amenazados de muerte, y el "Bigote" decidió que era el momento de terminar con su carrera.

López dejó su huella a base de goles en el conjunto hispano. Durante su carrera, pasó por distintos clubes del fútbol uruguayo como Tacuarembó, Montevideo Wanderers, Bella Vista y Rentistas. Además, jugó en el Suchitepéquez y en el Club Social y Deportivo Municipal del fútbol guatemalteco.