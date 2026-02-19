El gesto de Perchman que destacó Monarriz en medio de la contratación de Iván Rossi: "Es sorprendente”

Danubio confirmó este miércoles la llegada de Iván Rossi, jugador proveniente de Juventud, que el año pasado fue dirigido por Diego Monarriz. Al anunciarlo añadió una pequeña chicana a Nacional en redes sociales, equipo que afirmó, a través de Flavio Perchman el interés por el jugador tras la salida de Christian Oliva al Santos.

"Se pone la blanca (y negra)..." posteó el equipo de la Curva para presentar al mediocampista que el año pasado disputó 34 de los 38 partidos que tuvo el pedrense durante el año. El club de Maroñas se acordó del tricolor, cuyo vicepresidente habló en El Espectador días atrás y donde declaró haber llamado al argentino, previo a que este acordara su vinculación con Danubio. Rossi, que ya estampó su firma en el contrato, decidió volver al lado del DT compatriota, con quien peleó el Apertura hasta el final, y que solo se perdió un juego del primer torneo corto del año.

En este contexto, el entrenador de la Franja confesó en la mañana de este jueves que “hubo un gran gesto de Flavio Perchman" que le fue transmitido por el presidente del club, Tabaré Fierro.

Iván Rossi firmó con Danubio. Foto: Danubio.

En diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva), Monarriz añadió: "Me contó que lo llamó y le dijo que de ninguna manera iba a sacar a un jugador (Iván Rossi) que estaba entrenando y que no iba a meter en el medio. Aunque querían al jugador, eso no pasa todos los días".

"Es lindo cuando esto pasa, porque en un mundo de lobbistas y carroñeros, que actúe de esta manera es sorprendente, está bueno”, expresó.

🗣️ “Hubo un gran gesto de Flavio Perchman, lo llamó al presidente y le dijo que de ninguna manera le iba a sacar un futbolista que ya estaba entrenando”



Diego Monarriz en #Minuto1 sobre la llegada de Iván Rossi al franjeado y la chance -que no fue- de Nacional pic.twitter.com/s5xIfbDz6d — Carve Deportiva (@CarveDeportiva) February 19, 2026

Danubio comenzó ganando sus dos primeros partidos en el Apertura, ante Cerro de visitante, y ante Boston River como local, siendo uno de los líderes del Apertura, junto a Deportivo Maldonado y Central Español.

Su próximo partido será el sábado 21, a las 9:45 de la mañana, cuando le toque visitar a Racing en el Parque Roberto, en un partido que lo podrá dejar como único líder al final del día.