Danubio dio el parte médico de Ivo Costantino tras este duro golpe ante Boston River: cómo está el argentino

Danubio es uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya transcurridas dos fechas y luego de haber derrotado a Boston River en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El equipo de Diego Monarriz tiene puntaje perfecto y no tiene goles en contra, gran momento, pero el incidente con el delantero Ivo Costantino opacó momentáneamente la alegría de la victoria ante el Sastre hasta que el club publicó el parte médico indicando su recuperación favorable.

El equipo de la Curva de Maroñas comenzó esta temporada algo complicado en los promedios, a tres puntos de Cerro siendo los dos equipos por encima de la línea del descenso y ahora, gracias a dos triunfo consecutivos (uno frente al albiceleste) Danubio le saca tres a los de la Villa y se ilusiona con un equipo que tiene una mixtura perfecta entre experiencia y juvenutd.

La columna vertebral de Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Camilo Mayada y Sebastián Fernández, se fusiona muy bien con los jóvenes Facundo Balatti, Mateo Peralta y Nicolás Azambuja. Este domingo Boston River comenzó dominando los primeros minutos y exigiendo al arquero de La Franja, pero Danubio siempre buscó el arco de enfrente y terminó controlando el trámite.

Con goles de Sebastián Fernández y Maicol Ferreira, los dirigidos por Monarriz lo ganaban 2-0 antes de la hora de partido y, sobre el final, después de un tanto anulado a Boston River, en buena ley, el entrenador argentino le dio ingreso a su compatriota Ivo Costantino, que se retiró en camilla y fue trasladado en ambulancia.

Cuando corrían 43 minutos del segundo tiempo, tras un saque de arco de Mauro Goicoechea, el delantero argentino fue a disputar la pelota con Martín González, de Boston, y ambos chocaron sus cabezas en el aire. La peor parte se la llevó Costantino, que recibió un duro golpe a la altura de la nuca y quedó sentido y prácticamente inmóvil sobre el suelo.

"Presentó un traumatismo encefalocreaneano con pérdida de conocimiento", confirmó Danubio y agregó que al futbolista se le practicaron todos los estudios necesarios en la Asociación Española, luego de ser trasladado, y estos arrojaron resultados normales. La Franja llevó tranquilidad en cuanto a la recuperación favorable de Costantino: "Actualmente, Ivo se encuentra en su domicilio cumpliendo con el resposo indicado, y en los próximos días dará inicio a una actividad física supervisada y progresiva, siempre bajo control del cuerpo médico", agregaron.

PREOCUPACIÓN TOTAL EN JARDINES DEL HIPÓDROMO



Ivo Costantino y Martín González tuvieron un fuerte choque de cabezas cerca del final de partido.



El delantero de Danubio estuvo inconsciente y se retiró en ambulancia.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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El parte médico de Danubio tras el golpe que sufrió Ivo Costantino

"El Danubio Fútbol Club informa sobre el estado de salud de nuestro jugador Ivo Costantino, tras el golpe sufrido en la cabeza duranta el encuentro disputado ayer en Jardines. Producto del impacto, el futbolista presentó un traumatismo encefalocreaneano con pérdida de conocimiento, recuperándose favorablemente a los pocos minutos. Inmediatamente fue trasladado a su mutual médica para una evaluación más exhaustiva, donde se le realizaron los estudios pertinentes, los cuales arrojaron resultados normales", informó La Franja.

"Actualmente, Ivo se encuentra en su domicilio cumpliendo con el resposo indicado, y en los próximos días dará inicio a una actividad física supervisada y progresiva, siempre bajo control del cuerpo médico", anunciaron los de la Curva de Maroñas y extendieron agradecimientos tras lo ocurrido.

"Agradecemos profundamente las innumerables muestras de afecto y preocupación recibidas, así como también los mensajes deseándole una pronta recuperación por parte de compañeros, Mutual Uruguaya de Futbolistas y colegas de la salud. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al personal sanitario de la Emergencia Uno móvil presente en el estadio, al equipo médico de la Asociación Española y al Presidente y cuerpo de sanidad del Club Boston River por su rápida y profesional colaboración".