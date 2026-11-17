La selección de Uruguay recibe a República Dominicana este martes 17 de noviembre, en un amistoso internacional que se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado a partir de las 20:30 horas.

La Celeste viene de conseguir una victoria de visitante en la Bombonera frente a Argentina por 2-1, en lo que era la primera gran prueba para Diego Forlán al frente de Uruguay, que ganó con un gol de Maximiliano Araújo y un tanto en contra de Leonardo Balerdi.

El brasileño Matheus Candancan será el árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Danilo Maniz y Victor Imazu como asistentes el uruguayo Leodán González como cuarto árbitro.

¿Por dónde pasan el amistoso entre Uruguay y República Dominicana?

El choque estará disponible para Uruguay a través de las señales de DSports, cableoperadores y las aplicaciones DGO y Flow. Además, se podrá ver en AUF.TV.

Será el cierre de la actividad internacional hasta la próxima fecha FIFA, en marzo del año que viene.

Diego Forlán dirigiendo a la selección uruguaya. Foto: AFP

Cambios en Uruguay después del triunfo contra Argentina

Se espera que Uruguay juegue con un equipo inicial mayormente compuesto por suplentes para enfrenar a los dominicanos, con la intención de darles rodaje a sus futbolistas. La primera medida de Forlán en la antesala de este encuentro fue desafectar a tres jugadores que tuvieron actividad frente a Argentina: Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela. Esto se debe a los partidos importantes que se les avecinan en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño y sudamericano.

Entre los 25 jugadores que siguen convocados, Santiago Mele e Ignacio De Arruabarrena podrán repartirse el arco. En tanto, Juan Rodríguez o Santiago Mouriño, ambos defensas que pueden jugar de laterales, podrían ingresar en el fondo por Piquerez y Varela, mientras que Rodrigo Zalazar podría ocupar el lugar de De Arrascaeta. Martín Satriano y Federico Viñas son otros dos que probablemente tengan minutos.

Uruguay festejando un gol en el amistoso frente a Argentina. Foto: AFP

Este choque en el Campus servirá para cerrar el 2026 con entradas agotadas, en lo que será el reencuentro del público con la selección tras haberlos despedido antes de irse al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.