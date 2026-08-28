De las falencias que arrastró Nacional a las buenas señales de Silvera: lo que dejó su debut en Copa AUF Uruguay

Nacional no pasó del empate 0-0 en su debut por Copa AUF Uruguay ante Albion con un equipo alternativo y ya puso el foco en el clásico del domingo ante Peñarol por el Torneo Clausura.

El tricolor hizo méritos para irse en ventaja al entretiempo, pero careció de eficacia. Tomás Verón Lupi reventó el palo en una ocasión y después no pudo marcar en un mano a mano clarísimo frente a Danilo Lerda.

A eso se le sumó el impulso ofensivo de Maxi Silvera, que insistió en ataque, generó un tiro libre al borde del área y estuvo cerca de anotar en dos situaciones: en la primera definió de taco pero lo obstaculizaron justo a tiempo y en la segunda definió de volea muy por encima.

Rubén Botta avisó de tiro libre y también tuvo una volea potente. En un once con varios juveniles, el que se llevó todas las luces fue Luciano Rodríguez. Jugó de lateral derecho, pero sorprendió con varios pases filtrados exquisitos y buena marca.

Luciano Rodríguez, uno de los destacados de Nacional contra Albion. Foto: Estefanía Leal.

En el complemento Carreño introdujo cambios y también fueron superiores, pero tuvieron el mismo enemigo: la imprecisión. Primero Agustín Dos Santos se perdió el gol por colocar mal el pie, y después Tiziano Correa no estuvo fino tras un pase inmejorable de Cándido. El Bolso volvió a dar muestras de que le cuesta mucho convertir sin Maxi Gómez. “Merecimos un gol que nos iba a dar tranquilidad, pero nos falta”, reconoció Daniel Carreño.

Daniel Carreño y su elogio a Martirena: "Físicamente está en el aire"

Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Daniel Carreño habló de cómo percibe a Gastón Martirena para el clásico: “Físicamente está en el aire, muy bien, tal vez le falta algún minuto de fútbol, pero lo va a suplir con las ganas que tiene”.

Sobre si Silvera puede estar en la oncena dijo: “Sí, se puede meter por cómo viene trabajando”.

También se refirió a la presencia de Silvera en el clásico y cómo puede afectar por su pasado en Peñarol: "Ya pasó un tiempo, tuvo algún inconveniente con el tema de saludos, es folclore y nada lo va a dañar. La gente puede ser, pero en el fútbol somos todos una familia y en definitiva la vida es larga, siempre se van a encontrar. Miren qué linda es la amistad que tienen el Chino Recoba y el Tony Pacheco".