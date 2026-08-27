Nacional vs. Albion en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Nacional y Albion (18:15) cierran la primera fecha del Grupo E de la Copa AUF Uruguay, el mismo que en la jornada del miércoles se abrió con la victoria de River Plate por 2-0 ante Progreso y que tiene, hasta el momento, al Darsenero en lo más alto, pero a la espera de lo que ocurra en el Gran Parque Central.

El Bolso llega a este estreno tras el debut con victoria de Daniel Carreño por el Torneo Clausura y con la mira puesta en el clásico del fin de semana, mientras que el Pionero atraviesa una racha de un solo triunfo en los últimos 10 encuentros que disputó.

La jornada tendrá la particularidad de que al término del encuentro habrá una comunión entre hinchas y jugadores en formato de banderazo de cara al partido del próximo domingo.