El encuentro de Nacional con sus hinchas y el pedido previo al clásico: "El domingo cueste lo que cueste"

Una vez finalizado el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay, que terminó 0-0 en el Gran Parque Central, los hinchas del tricolor le manifestaron su apoyo al plantel a solo días del clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que está fijado para el próximo domingo 30 de agosto.

"Vamo' vamo' Nacional, yo a vos te quiero vos sos mi vida", entonó la hinchada mientras los futbolistas los observaban con atención desde la cancha. También hubo bengalas, aplausos y buena energía de los simpatizantes del Bolso para sus jugadores.

Con el transcurso de los minutos el aliento se fue intensificando con una clara referencia a la importancia del clásico que disputarán en unos días en el Estadio Campeón del Siglo: "Ponga huevo, huevo tricolores, ponga huevo, huevo sin cesar... El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", dijeron.

La cuenta oficial del Bolso compartió un video del momento con el siguiente mensaje: "Todos unidos venceremos".

Daniel Carreño habló del clásico y del jugador que tiene posibilidades de ingresar en el once

Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Albion por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

"Va a ser un partido parejo como todo clásico. Ellos llevan ventaja en la tabla y localía, pero eso no nos va a preocupar mucho, mañana y pasado vamos a trabajar el táctico y lo vamos a tener más claro", inició Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en conferencia de prensa.

Al ser consultado por Ovación acerca de si Maxi Silvera puede meterse en la oncena, respondió: "Sí, se puede meter, pero no por lo hecho hoy, sino por cómo viene trabajando". Y también bromeó sobre una posible ausencia de su principal figura: "Podemos jugar con dos puntas o con Silvera de titular y Gómez de suplente".

Carreño también habló sobre la presencia de Silvera en el clásico y cómo puede afectar por su pasado en Peñarol: "Ya pasó un tiempo, tuvo algún inconveniente con el tema de saludos, es folclore y nada lo va a dañar. La gente puede ser, pero en el fútbol somos todos una familia y en definitiva la vida es larga, siempre se van a encontrar. Miren qué linda es la amistad que tienen el Chino Recoba y el Tony Pacheco".

A su vez, dejó una posibilidad para el clásico con la presencia de Gastón Martirena y la posibilidad de que juegue, pero que lo haga junto a Emiliano Ancheta. "Pueden ser los dos y lo pueden hacer en cualquier partido porque se puede complementar, vamos a dejar estos dos días para trabajar y definir". "Físicamente está en el aire, muy bien, tal vez le falta algún minuto de fútbol, pero lo va a suplir con las ganas que tiene", añadió sobre el recién llegado desde Racing de Avellaneda.