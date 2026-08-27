Paolo Calione deja Nacional para jugar en Qatar y la "15" le quedará libre a Gastón Martirena para el clásico

Paolo Calione deja Nacional y se convertirá en nueva incorporación del Al-Wakrah de Qatar. La operación se cerró en modalidad de préstamo con un cargo de US$250.000 por un lapso de 10 meses. También incluye una opción de compra por US$2.200.000.

El zaguero de 20 años hizo todo el recorrido en la cantera del tricolor, donde se inició con 12 años. En 2025 fue campeón de la Liga AUF Uruguaya tras la victoria en las finales clásicas ante Peñarol.

En la actual temporada no pudo ganarse un lugar en la oncena titular y registró apenas 434 minutos repartidos en ocho partidos oficiales. El futbolista jugará este jueves su último encuentro en el Bolso frente a Albion por la primera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.

Si bien Deportivo La Coruña fue el primero en presentar una oferta formal por el defensor, la gerencia deportiva del tricolor decidió rechazarla considerando que el préstamo ofrecido fue sin cargo.

Paolo Calione, zaguero de Nacional, en pleno entrenamiento en el Parque Roosevelt. Foto: @Nacional.

Su nuevo entrenador en Qatar será José Luis Sierra, entrenador chileno de 57 años, quien lidera al equipo desde el 27 de marzo del 2026. Acumula siete partidos dirigidos en los que obtuvo tres victorias, dos empates y dos caídas.

El Al-Wakrah compite en la Qatar Stars League, la Primera División de aquel país, y en la actualidad se ubica en el quinto puesto con un punto tras estrenarse con empate 2-2 frente al Qatar SC.

Con la salida de Calione, el dorsal 15 le queda libre a Gastón Martirena para el clásico

Gastón Martirena en su oficialización como nuevo jugador de Nacional. Foto: nacional en Instagram.

Una vez que se haga oficial la salida de Calione, el dorsal 15 le quedará libre a Gastón Martirena pensando en su debut clásico el próximo domingo 30 de agosto frente al aurinegro en el Estadio Campeón del Siglo.

El martes por la noche, en su llegada a Montevideo, el propio Martirena dio una conferencia de prensa en la que se refirió al número de camiseta que le gustaría utilizar: "Uso la 15, creo que no está libre", inició respecto del dorsal que supo lucir en su pasaje exitoso por Racing de Avellaneda.

Consultado acerca de una alternativa, respondió: "No sé, capaz que el 18. Si está (disponible) lo uso y si no el número que me den ellos".