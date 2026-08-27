Nacional debuta hoy en la Copa AUF Uruguay recibiendo a Albion en el Gran Parque Central a partir de las 18:15 horas por la primera fecha del Grupo 5. El partido podrá verse en vivo a través de la señal DSports Uruguay+ y DGO.

El tricolor tendrá su segundo partido al mando de Daniel Carreño tras haber debutado con una ceñida victoria frente a Progreso.

A sabiendas de que en tres días visitarán a Peñarol para jugar el clásico por el Torneo Clausura, el tricolor dejó afuera de la convocatoria a varias de sus figuras y dispondrá una oncena alternativa esta tarde.

Se espera que Alexis Martín Arias, golero suplente desde el arribo del nuevo DT, pueda estar desde el arranque y varios juveniles estarán en el plantel, como el caso de su colega Felipe Bianchi, el zaguero Luciano Rodríguez, el volante Mateo Soria y el lateral Román Clematte.

En este último caso se trata de un lateral izquierdo de mucha proyección que, por su versatilidad, también puede jugar de central. Formó parte del grupo de los juveniles que arrancaron la pretemporada con la Primera División en enero.

Román Clematte en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por Copa de la Liga AUF. Foto: Estefanía Leal.

En la interna del tricolor asocian sus características de juego a las de Alan Matturro, a la espera de su progresión natural tomando en cuenta que es de la generación 2007.

En la vereda de enfrente se encuentra el Pionero, que viene de caer 3-2 ante Boston River por la Liga AUF Uruguaya. Aún no tiene puntos en el Clausura después de sus caídas consecutivas frente a Cerro, Liverpool y el Sastre. Se ubica noveno en la Tabla Anual con 34 puntos.

Una vez finalizado el partido, el tricolor tiene previsto un encuentro entre el plantel y los hinchas a modo de preparación para el clásico del próximo domingo, donde les darán el último apoyo antes del partido de visitante.

Nacional vs. Albion por Copa AUF Uruguay: hora y dónde ver en vivo el debut de ambos por el Grupo 5

Hora: 18:15.

Cancha: Gran Parque Central.

Televisa: DSports Uruguay+ / DGO.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Sebastián Schroeder y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.