Nacional confirmó la llegada de Alejandro Martínez, el extremo argentino que cumple el deseo de Daniel Carreño

A solo días para el cierre del mercado de pases, Nacional cumplió con el deseo de Daniel Carreño y cerró el arribo de Alejandro Martínez, extremo izquierdo argentino de 29 años. Viene de jugar cedido en Huracán por parte de Talleres de Córdoba, que ahora interrumpió el préstamo para que se incorpore al Bolso hasta fin de año.

Una vez finalizado este período, la gerencia deportiva del tricolor tendrá la posibilidad de extender el vínculo por un año más.

"Yo pedí un extremo en una charla con Ricardo Vairo, pero sin dar nombres, no sé quién llegaría, no sé el nombre", había revelado el entrenador del Bolso tras el partido frente a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura.

Su pedido se cumplió luego de que Nacional liberara su cupo de extranjero a partir de la rescisión contractual de Jhon Guzmán, quien seguirá su carrera en Paysandú FC. Por más que el tricolor y el jugador ya habían completado toda la documentación pertinente, restaba la firma del Inter Palmira, el dueño de su ficha, que se terminó concretando en estas horas.

En estos ocho meses de la actual temporada, disputó 440 minutos repartidos en 13 partidos en los que no marcó ni asistió. El pasado 3 de agosto disputó sus últimos minutos con la camiseta del Globo al entrar sobre el final del encuentro ante Atlético Tucumán en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

El nacido en González Catán comenzó su carrera en Atlas, equipo del ascenso del fútbol argentino. Pasó por Sportivo Barracas, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano, Central Córdoba, hasta su primera experiencia en el exterior: Tijuana de México. El regreso a Argentina fue a Talleres de Córdoba, para luego pasar por Ceará y Cuiabá de Brasil hasta recalar en Huracán, cedido desde el club cordobés.

Alejandro Martínez durante un entrenamiento con Huracán. Foto: @cahuracan.

”En Huracán mostró una buena versión. En Talleres pudo mostrar poco, pasa que el club tuvo varios cambios entre técnicos, llegadas de refuerzos e idas y vueltas del mercado de pases”, le contó a Ovación el periodista argentino Ariel Ludueña al ser consultado sobre el motivo por el que no tuvo la regularidad deseada en el equipo cordobés.

Luego se refirió a sus cualidades técnicas y a lo que puede brindarle al Bolso: “Es un delantero picante, que sabe aprovechar los espacios. Quizá no es tan goleador, pero sí es generador de situaciones, puede llegar a ser interesante”.