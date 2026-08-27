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El País Ovación Fútbol

El recuerdo de Nacional y el mensaje de Diego Polenta para Juan Izquierdo a dos años de su fallecimiento

El club Tricolor se expresó en las redes sociales, donde también lo hizo el excapitán del club que tenía una relación muy particular con el futbolista.

El País
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27/08/2026, 09:37
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Juan Izquierdo
Juan Izquierdo.
Foto: Estefanía Leal.

La del 27 de agosto no es una fecha más para el deporte uruguayo porque un día como hoy pero de 2024 falleció Juan Izquierdo en San Pablo, luego de haber pasado varios días internado tras sufrir un episodio cardíaco en pleno partido entre Nacional y el club paulista por Copa Libertadores.

La noticia causó profundo dolor en todo el fútbol uruguayo al tratarse de un jugador muy querido por todos los clubes a los que defendió durante una carrera a la que aún le quedaba mucho camino por recorrer.

Surgido en Cerro, Izquierdo pasó por Peñarol, Wanderers en dos oportunidades, San Luis de México, Liverpool y Nacional, equipo por el que también tuvo dos pasajes. Con estos últimos dos clubes, el futbolista se consagró como campeón del Uruguayo: en 2022 con los albos y en 2023 con los negriazules.

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Y precisamente defendiendo al club Tricolor fue que sufrió un episodio cardíaco en medio de aquel partido frente a São Paulo que le terminó costando la vida ese recordado 27 de agosto de 2024, cuando apenas tenía 27 años.

Y a dos años de su partida, Nacional recordó al zaguero con un emotivo mensaje que acompañó con un video que publicó en sus diferentes redes sociales con miles de respuestas de hinchas tricolores y del fútbol recordando al jugador.

“Hoy te recordamos con esa alegría y esa sonrisa que tanto te caracterizaban A dos años de tu partida, tu recuerdo sigue presente en el corazón de cada uno de nosotros. Por siempre, Juan”, publicó el club albo.

Por otra parte, Diego Polenta, quien tenía una estrecha relación de amistad que luego pasó a ser familiar porque siguió en permanente contacto con los seres queridos más cercanos de Juan Izquierdo, también se expresó en las redes sociales.

“Te extrañamos todos los días mi negro”, escribió el excapitán del equipo Tricolor que citó la publicación de “X” (Twitter) del club para recordar a su querido amigo.

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