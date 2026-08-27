Daniel Carreño apronta su noveno clásico con Nacional: las siete piezas fijas y otras dudas para visitar a Peñarol

El Nacional de Daniel Carreño entrenó ayer por la tarde y, por más que lo inmediato es el cruce con Albion, continúa trabajando en paralelo para el clásico del domingo 30 de agosto a las 15:30 horas frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Puertas adentro tienen claro que es el partido que marcará el año deportivo del tricolor y por eso el hermetismo es máximo en cada decisión. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el entrenador ya comenzó a dar algunas señales respecto del equipo que tiene en mente para lo que será su noveno clásico dirigido.

De hecho, Maxi Gómez, el goleador del equipo, no estará en la nómina de convocados para hoy al igual que otros referentes como el capitán Sebastián Coates, el arquero Luis Mejía, Lucas Rodríguez ni el costarricense Francisco Calvo.

Todos ellos forman parte de la columna vertebral del equipo titular, al que podrían sumársele Bruno Zuculini y Gastón Martirena. En el caso del volante, ni bien arribó al Bolso varios dirigentes declararon públicamente que su llegada está asociada a la búsqueda de carácter para las instancias decisivas.

Por su experiencia internacional y la personalidad que tiene, es probable que esté de arranque en un partido que se suele disputar más de lo que se juega. Por su parte, Gastón Martirena tuvo recién ayer su primera práctica a la par del grupo y está claro que tendrá su debut en un clásico, aunque resta saber en qué posición jugará el lateral derecho de 26 años.

“Era uno de nuestros sueños en el mercado de pases. Al principio era lejano, pero se hizo realidad”, reconoció Flavio Perchman, vicepresidente primero del Bolso, el día de su arribo.

Flavio Perchman y Gastón Martirena tras su arribo a Uruguay para jugar en Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En cada partido decisivo que jugó en Racing, Martirena ocupó el rol de carrilero por derecha o cuarto volante, por lo general con una línea de tres defensores por detrás. De esa forma se lució en la final de la Copa Sudamericana 2024, donde anotó el primer gol, y también en la Recopa Sudamericana.

La línea de tres es un esquema por el que Carreño tiene predilección, pero también es real que ha tenido poco tiempo para trabajarla y apenas lleva nueve días en el cargo. Además, en su presentación llamó a “empezar por lo básico” y construir una fortaleza defensiva que les brinde confianza.

En su reestreno con el Bolso optó por una línea de cuatro defensores con Nicolás Rodríguez por derecha y Francisco Calvo por izquierda. Pero Ovación confirmó que Emiliano Ancheta no fue tenido en cuenta por precaución por arrastrar cuatro amarillas y está bien desde lo físico.

Emiliano Ancheta con pelota ante la marca de Gastón Silva en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

“Con la llegada de Martirena no sé qué va a pasar, en principio tiene muchas chances de estar en el once; siempre jugó bien los clásicos”, trasladaron. También reconocieron que el propio Carreño mantuvo hace algunos días un diálogo con el jugador para contarle el porqué de su decisión ante Progreso y qué planes tiene con él específicamente.

Una posibilidad es que suplante al Ojito y, con el pasaje a un esquema 4-4-2, Martirena juegue como mediocampista. En ese caso faltaría resolver el volante por izquierda, que bien podría ser Camilo Cándido o Rodrigo Martínez, que viene de asistir a Maxi Silvera ante el Gaucho.

En ofensiva la incógnita es quién acompañará a Gómez, con Tiziano Correa y Silvera como candidatos.

Si sorprende con línea de tres, prescindiría de Ancheta en el lateral y agregaría un tercer volante que podría ser Luciano Boggio o Santiago Silva, aunque la duda se mantendría en la banda izquierda.

A lo largo de los últimos clásicos entre Nacional y Peñarol, el rol de la mitad de la cancha ha sido preponderante. De hecho, Diego Aguirre, técnico de Peñarol, colocó tres volantes de contención las dos veces que enfrentó al tricolor en 2026: por la Supercopa Uruguaya y por el Torneo Apertura, donde los nombres se repitieron: Eric Remedi, Jesús Trindade y Nicolás “Indio” Fernández.

En tanto, Nacional tomó la misma decisión en la Supercopa con Jadson Viera al mando, quien colocó a Boggio, Rodríguez y Mauricio Vera como titulares, y al duelo siguiente optó por dos, sacando a Vera del equipo y apelando al juego por banda con Tomás Verón Lupi y Martínez como extremos. En el caso del exjugador de Racing, no tuvo un buen partido ante Progreso y terminó siendo suplantado en el entretiempo.

