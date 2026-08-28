Carreño de cara al Peñarol-Nacional: el jugador que se puede meter en el once y cuál es la idea con Martirena

Nacional comenzó la Copa AUF Uruguay frente a Albion y pocos días antes del clásico en el Torneo Clausura donde deberá visitar a Peñarol el próximo domingo. El encuentro se saldó con empates sin goles y donde el Bolso fue de más a menos porque en el primera parte tuvo varias chances de gol claras, pero no lo pudo encontrar.

Precisamente sobre el hecho de no marcar, el entrenador Daniel Carreño afirmó: "Merecimos un gol que nos iba a dar tranquilidad, pero nos falta y en el segundo tiempo ya jugamos un poco mas individual y no tuvimos muchas chances".

"Hay inquietud en el hincha y no soy nadie para pedir paciencia al hincha, pero que entiendan que estamos en una semana intensa. Estamos apuntando a otra cosa que es ganar y de a poco tenemos la obligación de mejorar este equipo desde el juego", añadió.

Rápidamente el clásico estuvo sobre la mesa e ironizó: "Pensé que íbamos a hablar de Albion". "Entiendo la pregunta, pero va a ser un partido parejo como todo clásico. Ellos llevan ventaja en la tabla y localía, pero eso no nos va a preocupar mucho, mañana y pasado vamos a trabajar el táctico y lo vamos a tener más claro", agregó.

¿Maximiliano Silvera tiene chances de meterse en el once inicial? "Sí, se puede meter, pero no por lo hecho hoy, sino por cómo viene trabajando", luego —fiel a su estilo— manifestó: "Podemos jugar con dos puntos o con Silvera de titular y Gómez de suplente".

👉 Carreño sobre el clásico: "Me imagino un partido parejo"



🗣️ Además, el entrenador habló de los tiempos de recuperación y cómo condicionó ese partido en el armado del equipo en el partido por Copa AUF.



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Carreño también habló sobre la presencia de Silvera en el clásico y cómo puede afectar por su pasado en Peñarol: "Ya pasó un tiempo, tuvo algún inconveniente con el tema de saludos, es folclore y nada lo va a dañar. La gente puede ser, pero en el fútbol somos todos una familia y en definitiva la vida es larga, siempre se van a encontrar. Miren qué linda es la amistad que tienen el Chino Recoba y el Tony Pacheco".

A su vez, dejó una posibilidad para el clásico con la presencia de Gastón Martirena y la posibilidad de que juegue, pero que lo haga junto a Emiliano Ancheta. "Pueden ser los dos y lo pueden hacer en cualquier partido porque se puede complementar, vamos a dejar estos dos días para trabajar y definir". "Físicamente está en el aire, muy bien, tal vez le falta algún minuto de fútbol, pero lo va a suplir con las ganas que tiene", añadió sobre el recién llegado desde Racing de Avellaneda.

Respecto al duelo del domingo también explicó que no cree que Maxi Gómez precise una charla extra sobre el hecho de no haber notado todavía en clásicos: "Vamos a tener que hacerle el juego para que llegue el primero".

Por último manifestó: "No me estoy quejando ni culpando a nadie, pero somos el único equipo que tenemos tres días de recuperación y la fecha que viene lo mismo porque jugamos el jueves con River (Copa AUF) y el domingo (Clausura) nuevamente, a los demás todo al revés. Me da poco tiempo para trabajar, pero vamos a hacer lo mejor para llegar al domingo con las ideas claras".