De apuesta de Bielsa a indiscutido de Forlán: el crecimiento de Maximiliano Araújo y sus números con Uruguay

No llegó a la selección uruguaya como una de las grandes figuras ni como uno de los futbolistas que despertaban mayores expectativas. Sin embargo, Maximiliano Araújo se encargó de demostrar dentro de la cancha que estaba preparado para convertirse en protagonista. Lo que comenzó como una apuesta de Marcelo Bielsa terminó transformándose en una certeza para la Celeste, que hoy, bajo la conducción de Diego Forlán, sigue teniendo al extremo como uno de sus titulares habituales.

Su historia con la selección mayor comenzó en junio de 2023, cuando Bielsa lo convocó para sus primeros amistosos al frente de Uruguay. Por entonces, Araújo defendía a Toluca de México y buscaba hacerse un lugar en un plantel que contaba con futbolistas de mayor recorrido internacional. Su presentación fue prometedora: aportó una asistencia en la goleada 4-1 frente a Nicaragua y pocos días después convirtió su primer gol con la Celeste ante Cuba.

Desde entonces comenzó a ganarse la confianza del entrenador argentino. Su velocidad, despliegue físico y capacidad para recorrer toda la banda izquierda le permitieron responder a las exigencias de Bielsa, que encontró en él una pieza importante para su propuesta futbolística.

La Copa América 2024 significó otro paso adelante. Araújo disputó seis partidos, convirtió dos goles y aportó una asistencia. Su rendimiento también acompañó su crecimiento a nivel de clubes, que meses después lo llevó al Sporting de Portugal.

Pero su explosión goleadora con Uruguay llegaría en 2026. En un Mundial que dejó un balance negativo para la Celeste, eliminada en la fase de grupos, Araújo consiguió destacarse individualmente con dos goles, frente a Arabia Saudita y Cabo Verde.

La salida de Bielsa y la llegada de Diego Forlán abrieron una nueva etapa para la selección, pero no modificaron el protagonismo del extremo. El nuevo entrenador también lo eligió como titular y Araújo respondió con actuaciones destacadas y una efectividad goleadora que no había mostrado anteriormente.

Maximiliano Araújo y el festejo de gol en La Bombonera. Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

En sus primeros cuatro encuentros bajo la conducción de Forlán convirtió cuatro goles. Marcó frente a Japón, anotó un doblete contra India y volvió a aparecer en el triunfo 2-1 ante Argentina en La Bombonera, donde convirtió de cabeza el segundo tanto de Uruguay.

Los números permiten dimensionar su crecimiento. Desde su debut en junio de 2023, Araújo disputó 35 partidos con Uruguay y convirtió nueve goles. Sin embargo, seis de esas conquistas llegaron en sus últimas siete presentaciones, una racha que comenzó durante el Mundial y se extendió con el nuevo cuerpo técnico.

El dato es contundente: necesitó 28 partidos para marcar sus primeros tres goles y apenas siete encuentros para convertir los siguientes seis.

Su evolución también demuestra que dejó de ser solamente un futbolista importante por su despliegue, velocidad y capacidad para colaborar en la recuperación de la pelota. Hoy también representa una amenaza constante para las defensas rivales y se convirtió en uno de los jugadores con mayor presencia en el área contraria.

Maximiliano Araújo y el festejo de gol en La Bombonera. Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

A sus 26 años, Araújo consiguió algo que no siempre resulta sencillo en una selección: mantenerse como titular pese a un cambio de entrenador. Bielsa fue quien apostó por él cuando todavía no tenía el reconocimiento de otras figuras, mientras que Forlán ratificó su importancia dentro del equipo.

En una Celeste que busca recuperar protagonismo después de un Mundial decepcionante, Maxi se transformó en una de las principales certezas. Llegó sin hacer demasiado ruido, se ganó su lugar y hoy, con dos entrenadores diferentes y una creciente capacidad goleadora, sus números hablan por él.