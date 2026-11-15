Danubio vs. Liverpool: hora y dónde ver al Negro en busca de la victoria para ser campeón del Torneo Clausura

Liverpool se acostumbró a jugar partidos definitorios y este domingo no es la excepción: visita a Danubio -que la fecha pesada bajó a la Segunda División Profesional- para ganar y ser campeón del Torneo Clausura.

No es un hecho aislado lo de Liverpool. En los últimos tres años es el segundo equipo que más trofeos ganó en el fútbol uruguayo. Primero se encuentra Peñarol con siete títulos, lo sigue el conjunto negriazul con cinco y luego aparece Nacional con cuatro.

Está claro que tiene una hoja de ruta el Negro de la Cuchilla. Hay un modelo de trabajo, bajo la órbita del presidente José Luis Palma. Pero esta temporada fue la que más se apartó de eso.

Comenzó con un director técnico como Camilo Speranza, similar a sus antecesores: Jorge Bava y Joaquín Papa. Uno joven, que hacía sus primeras armas y que tenía un estilo de juego ofensivo. Algo característico del Liverpool de los últimos años, que le permitió ser campeón Uruguayo en 2023.

Duró 11 partidos en el club con dos victorias, cinco empates y cuatro caídas. Tomó el equipo de forma interina Gustavo Ferrín por tres partidos y Palma se decidió por Jorge Fossati. Un director técnico de experiencia, campeón en varios países y dirigiendo selecciones.

Jorge Fossati en el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

En ese sentido, Fossati convirtió a Liverpool en un equipo duro. Es al que menos tantos le hicieron en el Torneo Clausura con ocho. Tiene una columna que va desde el golero Mathías Bernatene, una línea de tres defensores muy sólida, un volante todoterrno como el argentino Nicolás Garayalde y el goleador Federico Martínez.

Danubio, por su parte, disputa sus últimos dos partidos del año en la Primera División del fútbol uruguayo y con la mira puesta en la semifinal de la Copa AUF Uruguay frente a Juventud de Las Piedras.

Liverpool va Jardines del Hipódromo con el fin de levantar un nuevo trofeo y meterse de lleno en la lucha por ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Danubio vs. Liverpool

Hora: 16:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Martín Soppi y Marcos Rosamen.

Cuarto: Anahí Fernández.

VAR: Diego Dunajec y Daniel Rodríguez.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Gonzalo Rodríguez, Emiliano Velázquez; Bautista Pereira, Juan Millán, Iván Rossi, Leandro Sosa; Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Enzo Cabrera. DT. Leonel Rocco.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Laquidaín, Enzo Castillo, Agustín Cayetano; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez, Ruben Bentancourt. DT. Jorge Fossati.