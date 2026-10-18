Danubio vs. Central Español en vivo por el Clausura: la Franja y el palermitano se juegan puntos vitales

Danubio y Central Español se enfrentarán este domingo (15:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro tendrá un condimento especial: apenas tres días después de medirse por Copa AUF Uruguay, volverán a cruzarse, esta vez con puntos fundamentales para la permanencia en juego.

El partido será arbitrado por Andrés Matonte, con Nicolás Tarán y Julián Pérez como asistentes, Rubén Umpiérrez como cuarto árbitro y Andrés Cunha en el VAR.

Danubio, obligado a sumar

La Franja llega a este compromiso en una situación delicada. El equipo dirigido por Leonel Rocco perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en la décima fecha del Clausura y sigue comprometido en la tabla del descenso. Cada punto es importante para un equipo que necesita salir de la zona roja en el tramo decisivo de la temporada.

El jueves, sin embargo, tuvo una alegría por Copa AUF Uruguay. Con una formación alternativa, Danubio goleó 6-0 a Central Español en el Parque Palermo y avanzó a los octavos de final. Cristhian Tizón, Maicol Ferreira, Bautista Pereira y Diego Píriz marcaron, mientras que Enzo Cabrera anotó un doblete. La contundencia ofensiva contrastó con las dificultades que el equipo ha tenido en el torneo local.

La diferencia de contexto será importante: el resultado copero no se traslada automáticamente al Clausura, donde Danubio necesita recuperar puntos y regularidad. Ante su gente, buscará aprovechar el impulso de la goleada para conseguir una victoria que alivie su situación.

Central Español, ante otra prueba exigente

El Palermitano atraviesa un momento complicado en el Clausura. Viene de perder ante Nacional y acumula varias derrotas consecutivas, una racha que lo acercó a la pelea por evitar el descenso.

El 0-6 ante Danubio por la Copa fue un golpe duro, aunque ambos equipos presentaron formaciones alternativas pensando en el duelo de este domingo. El equipo de Antonio Pacheco intentará que ese resultado no condicione su rendimiento y buscará mostrar una imagen distinta en un partido que tiene otra trascendencia.

Central necesita puntos para conservar la distancia respecto de los puestos de descenso y, al mismo tiempo, cortar una racha que amenaza con complicar su cierre de temporada. En Jardines tendrá la oportunidad de responder rápidamente después de la goleada copera.

Un partido que vale mucho más que tres puntos

La tabla del descenso convierte este cruce en un duelo directo para ambos. Danubio está entre los equipos más comprometidos y Central Español no puede descuidarse: una derrota podría dejarlo en zona roja.

El 6-0 del jueves quedó en la historia reciente del enfrentamiento, pero este domingo se jugará otra cosa. Con equipos que probablemente vuelvan a recurrir a sus principales futbolistas, la Franja intentará transformar la confianza de la Copa en puntos para la permanencia, mientras que el Palermitano buscará una respuesta inmediata.

Emiliano Figueroa, de Danubio, se lleva la pelota mientras Federico Arman (árbitro) sigue las acciones en el partido ante Central Español por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal | El País

Danubio vs. Central Español: alineaciones probables

Torneo: Clausura de la Liga AUF Uruguaya, fecha 11.

Día y hora: domingo 18 de octubre, 15:00.

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

Danubio. M. Goicoechea; M. Rinaldi, M. Brasil, G. Rodríguez, L. Sosa; I. Rossi, J. Trasante; M. Peralta, S. Rodríguez, C. Tizón; S. Fernández.

DT: Leonel Rocco.

Central Español. F. Pintado; L. Fernández, I. Rodríguez, A. Villoldo, C. Nunes; M. Montiel, G. Gandolfo; F. Camarda, M. Aguilera, L. Pino; R. Tarragona.

DT: Antonio Pacheco.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Andrés Cunha.