¿Cuándo juega Uruguay? La fecha del amistoso de la Celeste frente a Inglaterra en Wembley

La selección de Uruguay comenzará su preparación de cara al Mundial 2026 con dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de marzo. El primero de los dos choques será frente a su similar de Inglaterra, en el emblemático estadio de Wembley.

En esta doble fecha, los dirigidos por Marcelo Bielsa no solo enfrentarán a la selección inglesa, sino también a Argelia en Italia. Los futbolistas de la Celeste ya comenzaron a llegar a suelo inglés para conformar el plantel que jugará los dos amistosos.

¿Cuándo juega Uruguay?

Uruguay juega este viernes 27 de marzo, a las 16:45 horas, en el Estadio de Wembley ante la selección de los Tres Leones, dirigida técnicamente por el alemán Thomas Tuchel.

La Celeste tendrá su segunda presentación el martes 31 de marzo frente a Argelia. Ese encuentro se jugará a las 13:30 horas en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Marcelo Bielsa dirigiendo a Uruguay. Foto: AFP.

Dónde ver Inglaterra vs. Uruguay en vivo este viernes 27 de marzo

El encuentro frente a la selección inglesa se podrá ver en vivo este viernes a través de la página de YouTube de AUF TV. El acceso a Youtube Members será exclusivo para miembros suscriptos al canal. La AUF añadió que el pago de este servicio se renueva mensualmente, pero puede ser cancelado en cualquier momento por los usuarios.

Convocatoria de Uruguay para partidos frente a Inglaterra y Argelia

Este lunes, Marcelo Bielsa dio a conocer la convocatoria de Uruguay para los dos amistosos que se avecinan:



Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele y Fernando Muslera.

Defensas: Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De La Cruz.

Atacantes: Facundo Pellistri, Facundo Torres, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Esta convocatoria de Bielsa marca el novedoso regreso de Fernando Muslera a la selección. También el de Agustín Canobbio.

Fernando Muslera con la selección de Uruguay. Foto: Agencias.

Una de las ausencias en Uruguay es la de Rodrigo Zalazar, quien quedó fuera de la lista por una una lesión muscular en el muslo derecho. Otros nombres que no aparecen en la convocatoria son los de Nahitan Nández y Luciano Rodríguez.