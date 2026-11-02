Copa AUF Uruguay: el Ministerio del Interior notificó falta de efectivos policiales y complica la fijación

La Copa AUF Uruguay tiene fijada su continuidad con la disputa de los octavos de final entre martes y el jueves, pero en las últimas horas surgió un inconveniente que podría complicar el normal desarrollo de la actividad.

El Ministerio del Interior notificó que no dispone de efectivos policiales suficientes para cubrir la seguridad de varios de los encuentros programados, que se disputarán mayoritariamente en el interior del país. La coincidencia de varios partidos en distintas ciudades, sumada a las dificultades logísticas que implica distribuir el personal policial, generó una situación que las autoridades intentan resolver contrarreloj para evitar modificaciones en el calendario del torneo.

Según pudo saber Ovación, desde la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay aseguran que, por el momento, la fijación se mantiene sin cambios, aunque la disponibilidad de efectivos policiales es un aspecto que deberá resolverse en las próximas horas para garantizar el desarrollo de los encuentros.

La actividad está prevista para mañana a las 15:00 horas, cuando San Carlos reciba a Boston River en el Estadio Atenas. Más tarde será el turno de Ferro Carril de Salto, que enfrentará a Nacional en el Estadio Artigas de Paysandú. El jueves continuará la competencia con el enfrentamiento entre Lito y Wanderers, fijado para las 16:00 horas en el Parque Paladino. Posteriormente, a las 18:00, Gladiador de Salto se medirá con Liverpool en el Estadio Goyenola de Tacuarembó. La llave de octavos de final se completará ese mismo jueves, desde las 21:00 horas, con el encuentro entre Libertad de San Carlos y Montevideo City Torque en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Por ahora, la intención de los organizadores es mantener la programación original y encontrar una solución junto a las autoridades. Sin embargo, la falta de efectivos disponibles mantiene abierta la posibilidad de que alguno de los encuentros deban sufrir modificaciones.