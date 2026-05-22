Con gol de Martirena y errores insólitos: Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Sudamericana

Gastón Martirena volvió a aparecer en una noche internacional de Racing, pero esta vez su gol no alcanzó para evitar un duro golpe. La Academia empató 2 a 2 frente a Caracas en el Cilindro de Avellaneda y quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2026 en medio de un clima de frustración por los errores defensivos y una campaña muy por debajo de las expectativas.

El equipo de Gustavo Costas necesitaba ganar para mantenerse con vida en el Grupo E, pero volvió a mostrar fragilidad en momentos clave.

Racing logró ponerse en ventaja con un tanto del uruguayo Martirena, uno de los futbolistas más regulares del equipo, aunque Caracas reaccionó aprovechando fallas increíbles defensivas y desconcentraciones que terminaron costando la clasificación.

La igualdad dejó a Racing sin posibilidades matemáticas de alcanzar el segundo lugar del grupo, que entrega un lugar en el repechaje de octavos de final. Caracas, en cambio, llegó a ocho puntos y quedó muy cerca de avanzar en el certamen continental detrás de Botafogo, líder de la serie.

En el Cilindro de Avellaneda se vivió una situación insólita en el gol de Caracas, el golero Tagliamonte no pudo controlar una pelota que rebotó varias veces sobre el horizontal y luego se terminó metiendo dentro del arco.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡¿QUÉ HIZO TAGLIAMONTE?! El arquero de Racing no pudo sacar la pelota y Gudiño aprovechó para anotar el 2-2 de Caracas. ¿Había falta del delantero?



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2xuXzaRNcO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

El encuentro tuvo un cierre cargado de nerviosismo. Racing fue a buscar el triunfo con más empuje que claridad, dejó espacios atrás y en ataque desaprovechó situaciones muy claras.

En un partido que tuvo de todo, Adrián Martínez falló un gol increíble debajo del arco que terminó dejando a los de Avellaneda sin chances de continuar en el certamen internacional.

¡¡VOS NO, GOLEADOR!! ¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ ANTE CARACAS!!pic.twitter.com/AXRK5R7raF — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Martirena, que otra vez fue de los puntos altos, aportó profundidad por banda y volvió a aparecer en ataque en un semestre irregular para el conjunto de Avellaneda. El lateral uruguayo sigue siendo una de las piezas más destacadas del plantel desde su llegada al club, donde ya supo ser figura en la consagración de la Sudamericana 2024.

La quinta fecha de la Copa Sudamericana dejó además otros resultados importantes. San Lorenzo consiguió un valioso empate ante Santos en Brasil y quedó bien posicionado pensando en la clasificación, mientras que Tigre igualó y complicó sus chances de avanzar. También hubo festejo para Barracas Central, que logró mantenerse con vida de cara a la última jornada.