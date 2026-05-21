Puerto Cabello 1-1 Juventud en vivo: se durmió la defensa pedrense y Flores apareció solo para gol del empate

Juventud de Las Piedras visita a Puerto Cabello de Venezuela, desde la hora 19:00, en el Polideportivo Misael Delgado por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco sale a buscar una victoria para seguir soñando con poder competir a nivel internacional.

El conjunto pedrense arriba a tierras venezolanas tras una racha de siete encuentros sin derrotas entre la actividad internacional y la Liga AUF Uruguaya 2026, donde acumula cuatro victorias y tres empates.

Primer tiempo

Juventud de Las Piedras consiguió lo que tanto buscaba: abrir el marcador rápido. Todo comenzó por un avance en bloque del elenco de Sergio Blanco, Renzo Sánchez la jugó al medio para que Fernando Mimbacas intentara aguantarla y le quedó a Ramiro Peralta que le dio desde afuera del área. Sin embargo, un rebote en la defensa fue letal para que se le metiera adentro del arco de Joel Graterol.

La pelota era propiedad del elenco venezolano, en tanto que Juventud se abroquelaba en el fondo para intentar salir rápido de contragolpe. Pero en una acción particular la defensa pedrense se durmió al dejar solo a Robinson Flores que, tras centro desde la banda izquierda de Roberto Rosales, definió de bolea el 1-1 en el minuto 26.

Puerto Cabello 1-1 Juventud

Día. Jueves 21 de mayo.

Hora. 19:00.

Torneo. Copa Sudamericana.

Transmite. DSports/DGO.

Arbitro. Diego Ulloa.

Asistentes. Miguel Roldán, Mary Blanco.

Cuarto. Paula Fernández.

VAR. Nicolás Gallo, Ricardo García.

Puerto Cabello. Joel Graterol; Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Daniel Saggiomo; Gustavo González, Júnior Moreno, Roberto Rosales; Robinson Flores, Andrés Ponce, Jean Castillo. DT. Eduardo Sarago.

Juventud. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Facundo Pérez, Emmanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro, Fernando Mimbacas, Renzo Sánchez. DT. Sergio Blanco.

Goles: 6' Ramiro Peralta (J), 26' Robinson Flores (P).

