Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 22 de mayo de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
22/05/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Santiago Vescovi defendido por Mauro Zubiaurre en el primer punto de las semifinales entre Peñarol y Defensor Sporting
Santiago Vescovi defendido por Mauro Zubiaurre en el primer punto de las semifinales entre Peñarol y Defensor Sporting.
Foto: Ignacio Sánchez.

Apertura, Segunda División y LUB

Liverpool recibe a Racing, Plaza a Oriental y en básquetbol Defensor Sporting a Peñarol

Arsenal vs. Villa San Carlos

Primera B Argentina
#

15:30
#

LPF Play

Fiorentina vs. Atalanta

Serie A
#

15:45
#

Disney+

Lens vs. Nice

Copa de Francia
#

16:00
#

DSports/DGO

9 de octubre vs. Manta

Copa de Ecuador
#

17:00
#

DSports/DGO

Plaza vs. Oriental

Segunda División
#

18:00
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Liverpool vs. Racing

Intermedio
#

19:30
#

DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Unión de Santa Fe vs. Independiente

Copa Argentina

#

20:00
#

TYC Sports

Defensor Sporting vs. Peñarol

LUB
#

21:15
#

VTV/AntelTV/BasquetPass

Etapa 13: Alessandria › Verbania (189 km)

Giro de Italia
#

07:30
#

DSports/DGO

C. Ruud vs. M. Navone

ATP de Ginebra
#

09:00
#

Disney+

Semifinal 1

ATP Hamburgo
#

10:30
#

ESPN/Disney+

Semifinal 2

ATP Hamburgo
#

13:00
#

ESPN/Disney+

Libres 1 | GP de Canadá

Fórmula 1
#

13:30
#

Disney+

Peñarol vs. Dogos XV

SRA
#

21:00
#

ESPN 3

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar