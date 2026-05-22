Agenda Deportiva del 22 de mayo de 2026

Apertura, Segunda División y LUB Liverpool recibe a Racing, Plaza a Oriental y en básquetbol Defensor Sporting a Peñarol Arsenal vs. Villa San Carlos Primera B Argentina 15:30 LPF Play

Fiorentina vs. Atalanta Serie A 15:45 Disney+

Lens vs. Nice Copa de Francia 16:00 DSports/DGO

9 de octubre vs. Manta Copa de Ecuador 17:00 DSports/DGO

Plaza vs. Oriental Segunda División 18:00 DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Liverpool vs. Racing Intermedio 19:30 DSports/Disney+/AntelTV/Cables

Unión de Santa Fe vs. Independiente Copa Argentina 20:00 TYC Sports

Defensor Sporting vs. Peñarol LUB 21:15 VTV/AntelTV/BasquetPass

Etapa 13: Alessandria › Verbania (189 km) Giro de Italia 07:30 DSports/DGO

C. Ruud vs. M. Navone ATP de Ginebra 09:00 Disney+

Semifinal 1 ATP Hamburgo 10:30 ESPN/Disney+

Semifinal 2 ATP Hamburgo 13:00 ESPN/Disney+

Libres 1 | GP de Canadá Fórmula 1 13:30 Disney+

Peñarol vs. Dogos XV SRA 21:00 ESPN 3

