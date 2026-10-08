Cómo está la tabla de máximos goleadores uruguayos en el mundo durante 2026 a solo tres meses del final

Entramos en el último cuarto del año. Apenas tres meses son los que separan el cierre del 2026 y en ese sentido, la tabla de goleadores uruguayos por el mundo sigue dando que hablar y está mucho más reñida que otras temporadas.

Maximiliano Gómez lleva un largo tiempo siendo el máximo anotador del año y se mantiene con 21 festejos. El delantero de Nacional los marcó tanto en la Liga AUF Uruguaya como en la Copa Libertadores y hasta en la Copa Sudamericana. Pero en esa misma disputa está Diego Casas que lo tiene con la misma cantidad tras los que marcó defendiendo al Xelajú de Guatemala, más allá de que comenzó el año en el Marquense del mismo país, donde también tuvo una actuación destacada entre los partidos locales e internacionales.

Un escalón por debajo el que aparece es Salomón Rodríguez, delantero de Montevideo City Torque y otro más que juega en nuestro país. Son 18 los tantos que hizo entre el certamen liguero y la Copa Sudamericana. Además, son los mismos de Rodrigo de Olivera, delantero que hoy defiende al Motagua de Honduras.

Ya un poco más lejos hay tres delanteros que están en el fútbol sudamericano y que con sus goles destacan, además de ayudar a sus respectivos equipos: Franco Posse, Martín Cauteruccio y Marcos Camarda. El del Macará de Ecuador suma en este momento 17 festejos, mientras que el experimentado atacante del Bolívar y el delantero de Santiago Wanderers acumulan 16 hasta el momento.

Actuaciones destacadas hay muchas y por eso también aparecen detrás cuatro jugadores más que llevan 15 goles, una cifra muy bien considerada para cualquier futbolista. En ese grupo se encuentra Matías Arezo que una vez más aparece como el goleador de Peñarol, también Alan Medina de gran presente en el Everton de Viña del Mar, Federico Viñas entre lo hecho en el Oviedo y en Toluca y Mathías López que defiende al Bentín Tacna de Perú.

Con 14 goles, solo contando los hechos con el Braga y el Sporting CP, Rodrigo Zalazar es el uruguayo que lleva más tantos marcados en el fútbol europeo durante el 2026. El año pasado había terminado el 2025 con 13 goles.

Delanteros como Luis Suárez y Darwin Núñez hoy tienen 13 y seis goles -sin contar los de selección- cada uno.