Colón recibe a Atenas en el Parque Palermo, desde la hora 18:00, por la final de ida de los playoffs de la Segunda División Profesional en busca del tercer ascenso a la Primera División. El tricolor de Brazo Oriental busca volver al círculo de privilegio luego de 61 años, mientras que el Carolino quiere regresar a la máxima categoría tras su descenso en 2018.

El conjunto que conduce técnicamente el venezolano Pedro Depablos viene de dejar en el camino a Oriental de La Paz tras vencerlo por un global de 4-3, ya que en la ida le ganó por 2-1 y en la vuelta igualaron 2-2.

El equipo de San Carlos, que dirige técnicamente Juan Carlos Carrasco, doblegó a Fénix por un global de 5-2 tras haber igualado 1-1 en la ida y en la vuelta lo superó 3-1.

Atenas de San Carlos y Fénix jugando en Capurro por el partido de ida de las semifinales del playoff de Segunda División. Foto: AUF

Cuándo será el partido de vuelta

La final de vuelta entre Atenas y Colón se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre en el Estadio de Atenas, desde la hora 16:30. Ahí se va a definir al tercer equipo que suba a la Liga AUF Uruguaya de cara a la temporada 2027.

Los otros dos ascendidos a la próxima campaña en la Primera División del fútbol uruguayo son Plaza Colonia como campeón de la Tabla Anual de la Segunda División Profesional y Rentistas como segundo de la acumulada de la B.

Quedaron determinados los grupos del Torneo Inicial de la próxima temporada

Con la fase regular de la temporada 2026 finalizada —solo queda definir al campeón que será en los próximos días— ya se resolvió cómo estarán compuestos las series del Torneo Inicial que se disputará al comienzo de la temporada 2027.

La conformación de las dos series quedó determinada por las posiciones finales de los equipos en la Tabla Anual 2026, por lo que Peñarol y Nacional estarán en grupos diferentes y solamente podrán enfrentarse en una eventual final.

El certamen tendrá un formato prácticamente idéntico al del Torneo Intermedio, que dejará de disputarse a partir de la próxima temporada. Contará con dos series de ocho equipos que se enfrentarán todos contra todos a una rueda, los puntos obtenidos serán contabilizados para la Tabla Anual y el título no tendrá incidencia directa en la definición del Campeonato Uruguayo.

Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final a partido único y en escenario neutral para determinar al primer campeón de la temporada.

Peñarol debutará como local ante Juventud de Las Piedras, mientras que Nacional recibirá a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central, donde no podrá contar con la presencia de sus hinchas debido a la sanción de dos encuentros sin público que comenzó a cumplir el pasado 14 de noviembre frente a Albion.

El único participante que resta conocer es el equipo que conseguirá el tercer ascenso a Primera División, que saldrá de la definición entre Atenas de San Carlos y Colón.

Así quedaron conformados los grupos del Torneo Inicial 2027

Grupo A:

- Peñarol

- Deportivo Maldonado

- Liverpool

- Albion

- Central Español

- Juventud de Las Piedras

- Boston River

- Atenas o Colón

Grupo B:

- Montevideo City Torque

- Racing

- Nacional

- Montevideo Wanderers

- Defensor Sporting

- Cerro

- Plaza Colonia

- Rentistas