Clima caliente en Peñarol: oposición pidió investigar seguridad del clásico y apuntó duro contra Ruglio

La interna de Peñarol está sacudida. Y no solo en lo deportivo tras la derrota en el clásico frente a Nacional sino también en lo institucional tras lo que fue una intensa reunión de casi cuatro horas del Consejo Directivo que se celebró el martes.

Para empezar, hay que dejar por sentado que siendo este un año electoral, todos los problemas se trasladan, inevitablemente, al ámbito político, tal como suele suceder en la previa a instancias tan decisivas para la institución aurinegra.

De todas maneras, lo que ocurrió el domingo tras el clásico y todo lo que rodeó a esos episodios en el Estadio Campeón del Siglo, merecen una interpelación y un tratamiento que desde Peñarol ya se empezó a gestar con un comunicado que el club emitió el mismo martes y en el que expresa que “iniciará una investigación interna para identificar posibles responsabilidades”.

Pero yendo a la reunión del Consejo Directivo que duró cerca de cuatro horas y en la que el tema seguridad fue central, los dirigentes aurinegros recibieron al área de seguridad del club que informó cómo fue su proceder y luego, una vez cumplido ese punto, los funcionarios se retiraron del Palacio Peñarol y comenzó una discusión de mayor tono entre los consejeros presentes.

Operativo de seguridad en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

El tema de la seguridad, los vínculos con la barra brava y las potestades que se les da a determinados grupos de hinchas preocupa puertas para adentro.

Además, desde la oposición criticaron el accionar del presidente Ignacio Ruglio, quien explicó que no iba a estar metido de lleno en la reunión ya que estaba con varios temas que tenían que ver con el cierre del período de pases.

“En el Consejo Directivo más importante del año, el presidente casi que ni estuvo”, dijo una fuente de la oposición Mirasol consultada por Ovación.

“Estuvo 10 minutos en una reunión que duró casi cuatro horas”, comentó otra voz del bloque opositor.

Pero en el tema central de la seguridad, hay un sector de la oposición que fue a pedir explicaciones por lo sucedido y otro que entiende que el club viene haciendo las cosas bien y que a veces hay situaciones en las que se ven totalmente superados.

Operativo de seguridad en el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

“Acá es claro que hay que investigar qué fue lo que pasó y cómo pasó esto porque es un hecho muy grave que nos puede traer sanciones varias”, dijo otro integrante de la oposición que luego agregó con contundencia: “Por eso el Consejo Directivo y sin la presencia de Ruglio, resolvió votar la contratación de una inspección externa para analizar y detectar si efectivamente hubo responsabilidad de funcionarios, proveedores o directivos en esto”.

Mientras tanto, otro sector de la oposición manifestó a Ovación que este es un hecho que si bien debe investigarse, no está dentro de los más graves: “Creo que Ruglio ha llevado bastante bien la relación con la barra y las cosas que han pasado. Hay que acordarse de otros hechos que ocurrieron y que fueron mucho más lamentables en otros años y que fueron de suma gravedad. Pero se investigará y tendremos más pruebas luego para poder tomar alguna decisión”, dijeron.

Por otro lado, hay consejeros de la oposición que sospechan de algunos del oficialismo por “saber que eso iba a pasar” por eso quieren una investigación a todo nivel, tal como pidió Evaristo González, quien en diálogo con “La Oral Deportiva” (Radio Universal) denunció que “el presidente dio la orden de tirar una pared urgente el lunes en el Campeón del Siglo después de todo este lío”.

El tema traerá más novedades y no solo a nivel de Consejo Directivo porque Peñarol ahora se expone a duras sanciones.