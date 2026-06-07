Cerro vs. Peñarol por Torneo Intermedio: hora y dónde ver al Mirasol en una prueba de fuego para Diego Aguirre

Es un semestre duro para Peñarol: eliminación de las competencias internacionales, lesiones constantes, derrotas a nivel local y la caída 1-0 ante Central Español incrementó la preocupación.

El martes hubo un Consejo Directivo. A la salida, el presidente Ignacio Ruglio contó cómo fue ese encuentro con los consejeros. “Fue un buen Consejo Directivo, con buen nivel de charla y largo en el que además del momento deportivo vimos flujos de caja, proyecciones para el año, temas contractuales del plantel y en líneas generales todos pensando lo mismo: que es importante cerrar el semestre ganando para luego hacer un cierre de semestre con Diego”.

Evaristo González, por su parte, integra la oposición de Ruglio y dio su versión de la reunión en el programa Quiero Fútbol en la Sport890. “Discrepo con lo que dijo el presidente y no fue así como lo plantea. No es verdad lo qué está diciendo Ruglio. Tratamos la problemática de lo que vimos en cancha el lunes (ante Central Español), eso delata desorden. Situaciones de desautorizaciones que no corresponde. Se hizo todo lo que no hay que hacer”, instó.

A su vez, añadió: “Pedimos que el lunes después del partido con Cerro nos reuniéramos con Aguirre y ahí ver qué decisión tomar”.

Peñarol está en medio de un clima político que escala en tensión, ya que cerca de fin de año se realizarán las elecciones presidenciales.

Con todo este panorama, el elenco de Aguirre sale hoy a escena a visitar un campo de juego que le fue esquivo la temporada pasada: el Luis Tróccoli, a la hora 15:00, por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio.

La Fiera sabe que no podrá contar con Matías Arezo, Eric Remedi y Lucas Ferreira. Los tres fueron expulsados en la derrota ante el conjunto palermitano. Es un rompecabezas el que debe armar Aguirre para ir a la cancha albiceleste con el afán de sumar tres puntos vitales de cara al gran objetivo: ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El partido en el Tróccoli será a puertas cerradas por la sanción al Villero tras los incidentes ante Nacional en la última fecha del Apertura.

Cerro está urgido de sumar puntos por el descenso. Si los dirigidos por Alejandro Cappuccio ganan alcanzarán al último equipo que no estaría perdiendo la categoría, Danubio, con 62 unidades.

Cerro vs. Peñarol por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Alejo Macelli, Ariel Lima, Gianni Rodríguez; Cristian Barros, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Matías Ocampo; Tiago Rijo, Augusto Cambón. DT: Alejandro Cappuccio.

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar o Brian Barboza, Mauricio Lemos, Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Diego Laxtal, Eduardo Darias o Gastón Togni; Abel Hernández o Facundo Batista. DT: Diego Aguirre.