Cerro Largo vs. Boston River en vivo: el Sastre busca salir del Ubilla como puntero de su serie del Intermedio

La segunda fecha del Torneo Intermedio tendrá la visita al Estadio Ubilla de Melo, en el que Boston River intentará regresar a Montevideo siendo el único líder de la Serie A. Jugará frente a un Cerro Largo (15:00 horas - DSports, Antel TV y Disney+), de un presente irregular, en las últimas posiciones de la Tabla Anual.

El arachán viene de caer en seis de sus últimos siete partidos, viene de caer 1-0 frente a Racing y no gana en su escenario desde el 30 de marzo, cuando superó a Danubio por 2-0. En frente tiene a un Sastre en levantada. Comenzó el Intermedio con triunfo 4-1 ante Cerro y a nivel internacional también obtuvo su primer éxito, luego de derrotar a O'Higgins 3-2. Pero de visitante viene en una racha adversa. Casualmente, su última victoria fuera de casa fue el mismo día en el que Cerro Largo ganó por última vez en el Ubilla. El equipo de Ignacio Ithurralde se impuso en aquella ocasión a Juventud, 2-1 en el Parque Artigas. De ahí en más, alineó cinco derrotas consecutivas.

Cerro Largo vs. Boston River

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Alexis Piegas, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Maximiliano Añasco; Gustavo Viera, Tiziano Correa. DT: Ignacio Ordoñez.

Boston River: Bruno Antúnez; Rafael Haller, Kevin Sotto, Mateo Rivero, Jairo O'Neil; Federico Dafonte, Agustín Amado; Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Televisan: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Mathias Muniz, Pablo Álvez

Cuarto: Bruno Sacarelo

VAR: Jonathan Fuentes y Alberto Piriz

Estadio: Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla