Burkina Faso pudo viajar para el amistoso con Argentina: llega cinco horas antes y juega con la Sub 23

La selección de Burkina Faso finalmente pudo viajar para disputar el amistoso ante Argentina en el marco de la fecha FIFA de octubre, que está fijado para este sábado a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental, que cuenta con capacidad para 85.000 personas.

La selección africana estaba bloqueada este viernes en Casablanca, Marruecos, por falta de un avión que lo trasladara rumbo a Buenos Aires, de acuerdo a lo que confirmó la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF).

El pasado lunes Burkina Faso había jugado en la capital económica marroquí un partido que ganó 1-0 ante la República Centroafricana, en el marco de la fase de clasificación para la Copa de África de Naciones (CAN) de 2027.

Tenían previsto emprender viaje desde allí a Buenos Aires, pero "el desplazamiento de la selección nacional se vio perturbado por la cancelación sin previo aviso, por parte del arrendatario del avión, del vuelo inicialmente programado para el miércoles 30 de septiembre", indicó la FBF en un comunicado.

"Se han explorado diferentes opciones para reorganizar un nuevo viaje, pero hay ciertas limitaciones, especialmente referentes a los plazos de viaje, que han suscitado reservas entre los jugadores", añadió.

Los dirigentes afirmaron seguir "buscando una solución para desbloquear la situación y llegar lo antes posible a Buenos Aires" para poder disputar el partido. Finalmente pudieron tomar un vuelo este viernes por la noche que los dejará en Buenos Aires sobre las 15:30 horas de este sábado, por lo que se instalarán en el país apenas cinco horas y media antes del compromiso.

Lionel Scaloni en un entrenamiento con la selección argentina antes de medirse ante Burkina Faso. Foto: JUAN MABROMATA/AFP fotos.

Ese amistoso es el segundo de una serie de tres partidos de preparación para la selección argentina, que el miércoles goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba y que el martes se prepara para vivir una noche especial con el duelo en el Monumental de Buenos Aires ante Benín, en la despedida de la hinchada albiceleste a su leyenda Lionel Messi.

La peculiaridad es que la selección liderada por Amir Abdou, que se ubica en el puesto 62 del ranking FIFA, viajó con mayoría de jugadores pertenecientes a la categoría Sub 23 y decidió no convocar a sus principales referentes.

Con información de AFP.