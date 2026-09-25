Cuándo es la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y cómo es la camiseta especial que utilizará

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina está cada vez más cerca. Será el próximo martes 6 de octubre en el Monumental de River, frente a Benín, y el capitán presentó la casaca que utilizará en ese partido tan especial, que marcará el final de un ciclo histórico.

El 31 de agosto pasado, el crack rosarino comunicó su decisión a través de una sentida carta publicada en sus redes sociales que reveló haberla escrita el 21 de julio, dos días después de disputar la final del Mundial frente a España y antes del fallecimiento de su padre, que fue el 8 de agosto. Luego desde la AFA se empezó a trabajar en lo que sería su despedida y se definió que sea en esta fecha FIFA, ante el público argentino.

La camiseta especial que utilizará Messi en su despedida de la selección argentina. Foto: AFA.

La selección argentina jugará tres amistosos de la fecha FIFA. Los primeros serán sin Lionel Messi. El miércoles 30 de septiembre se medirá ante Bolivia, en Córdoba. Luego se trasladará a Buenos Aires donde el sábado 3 de octubre recibirá a Burkina Faso en el Monumental. El último de los tres partidos se jugará el martes 6 de octubre, otra vez en el estadio de River, y contará con la presencia del capitán argentino en el que será su despedida. En este duelo habrá muchas más figuras que compartieron su paso por la selección y uno de ellos es Ángel Di María que confirmó que lo acompañará.

A través de su cuenta oficial de la red social Instagram, el futbolista subió un video en el que muestra la camiseta que vestirá la noche en la que la que jugará su último partido para la selección argentina.

En las imágenes se lo ve al argentino apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorados: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", es la frase con la que acompañó el video.

Las entradas están agotadas

Con más de una hora de espera y quejas de los usuarios en redes, este jueves se agotaron las entradas para el partido de despedida. Desde el inicio de expendio, que arrancó alrededor de las 18, internautas en diferentes plataformas no dudaron en expresar su malestar por la demora para la compra. A los pocos minutos, no estaba claro si ya se habían agotado o no las localidades. Cuando alguien se disponía a formar la fila virtual, el único mensaje que aparecía era “entrarás en la página web en más de una hora”.

Finalmente, cerca de las 20, Deportick dispuso una franja con la leyenda “agotado” en el apartado donde podían adquirirse las entradas. El aviso apareció también para aquellos que hacían la fila virtual.

Precios en pesos uruguayos

Popular ($90.000): $2.400 UYU



Menor a popular ($29.000): $750 UYU



Platea Alta Sívori y Centenario ($180.000): $4.800 UYU



Platea Media Sívori y Centenario ($320.000): $8.500 UYU



Platea ALTA San Martín y Belgrano ($320.000): $8.500 UYU



Platea BAJA San Martín y Belgrano ($450.000): $11.900 UYU



Platea MEDIA San Martín y Belgrano ($480.000): $12.700 UYU



En base a La Nación / GDA.